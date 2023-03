San Giuseppe Vesuviano, evade dai domiciliari 10 volte in due mesi: «Convivenza difficile con i miei familiari»

E' evaso dagli arresti domiciliari dieci volte in meno di due mesi: una violazione sistematica, che lui ha giustificato dicendo di avere "una convivenza difficile con i familiari". Ora l'autorità giudiziaria, su richiesta del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, ha disposto il suo trasferimento in carcere, rilevando la sua pericolosità sociale.

Le manette, dunque, sono scattate per C. P., 22enne di San Giuseppe Vesuviano, su cui proprio i poliziotti del commissariato vesuviano, coordinati dalla vicequestore Maria Antonietta Ferrara, hanno a lungo indagato. Nei confronti del giovane, infatti, gravano una serie di accuse: dai furti alle rapine, passando per la ricettazione e l'indebito utilizzo di carte di credito. Lo scorso 11 gennaio viene spedito ai domiciliari in seguito ad una rapina, dai quali però lui evade ben dieci volte.

Puntualmente gli agenti riscontrano gli episodi e lo denunciano alla Procura di Nola, fino a quando i giudici decidono di inasprire la misura. In passato, il 22enne aveva eluso anche l'obbligo di firma, ma nel corso di uno dei tanto controlli aveva spiegato alle forze dell'ordine che si allontanava da casa perché non riusciva a convivere con i familiari.