C'è il calendario di eventi estivi a Giugliano. Partono oggi le iniziative ludiche e culturali organizzate dal Comune ma c'è chi fa notare come il calendario giuglianese più che estivo sia "autunnale" dato che parte a settembre. Il sindaco Nicola Pirozzi ha presentato quanto previsto nelle prossime settimane. Concerti, spettacoli teatrali, animazione per bambini e street food: questo sarà offerto a giuglianesi e non da oggi, 31 agosto, fino al 28 settembre. I luoghi prescelti sono la villa comunale di corso Campano, piazza Matteotti, la Collegiata di Santa Sofia e piazza Cristoforo Colombo e il parco Archeologico di Liternum in fascia costiera.

Stasera la prima iniziativa nella collegiata di Santa Sofia alle 21 con lo spettacolo della Kharkiv chamber orchestra. Gli eventi di punta saranno quelli del 7 settembre con gli artisti di Made in Sud in villa comunale, del 15 settembre quando si terrà un meet and greet con gli attori di Mare fuori nell'area mercatale di Casacelle, del 17 con lo spettacolo di Paolo Caiazzo e del 22 in piazza Colombo con il concerto di Emiliana Cantone e Mr Hyde. Alcune di queste iniziative coincidono con l'inizio dei festeggiamenti per il santo patrono, San Giuliano.

«Cerchiamo di fornire eventi non concentrati in un periodo specifico dell'anno ma diluito nel tempo per consentire anche al commercio di ravvivarsi - spiega il primo cittadino -. Faremo eventi tutti i mesi per dare un'offerta culturale ampia. A ottobre infatti avremo il Poc cultura della Regione, un finanziamento vinto con altri comuni, e avremo così una seconda rassegna per poi arrivare agli eventi natalizi».

Ma chi si aspettava iniziative tra luglio e agosto non nasconde la delusione e il malcontento è serpeggiato sui social. A commentare questa "stranezza" in salsa giuglianese anche i consiglieri di minoranza. «Il calendario "estivo" è finalizzato a soddisfare le esigenze dei cittadini che ad agosto restano in città, non per quelli che vanno fuori - dice il consigliere di Italia Viva Paolo Conte -. I "cartelloni" di eventi sono sempre graditi per ogni mese dell'anno, dove hanno obiettivi diversi. Magari ci fosse una programmazione annuale. Ottimo il calendario di settembre, davvero, mi piace, ma agosto?», chiede Conte.

Stessa domanda che si sono posti anche alcuni cittadini: «Una famiglia con bambini che non può andare in vacanza e resta in città, cosa deve fare? - chiede Carmela sui social -. Un anziano solo che resta a casa, un ragazzino che non parte, c'è chi ha avuto pochi giorni di vacanza, cosa possono fare queste persone, cosa possono dare ai propri figli per vederli sorridere? Forse era giusto offrire qualcosa anche ai cittadini che sono rimasti a Giugliano», scrive sui socia Antonio.