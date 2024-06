L'esecuzione di Antonio Pastella e Salvatore Vigna, uccisi a Marano tra il marzo e il maggio del 2015, fu voluta e attuata dai vertici dei clan Orlando e dagli affiliati dei Polverino che in quel periodo avevano dato vita a un unico gruppo criminale.

I nuovi collaboratori di giustizia, Giuseppe Ruggiero e Giuseppe Simioli, a lungo reggenti dei Polverino, hanno svelato molti dettagli di quel duplice delitto. Fondamentali, ai fini delle indagini, anche le dichiarazioni di un altro collaboratore, Teodoro Giannuzzi, in quel periodo in affari con gli Orlando. Pastella e Vigna furono ammazzati perché ritenuti vicini al sodalizio degli "scissionisti" capeggiato da Mario Riccio, alias Mariano, genero del boss Cesare Pagano.

APPROFONDIMENTI Marano, camorra assolto

Giovanni Nuvoletta Omicidio Giaccio

confermati gli arresti Camorra, in aula i

il super pentito Simioli

L’esecuzione

Riccio, di origini maranesi, già attivo nei territori di Mugnano e Melito, tra il 2012 e il 2015 aveva allargato il proprio raggio d'azione nel territorio in cui i clan storicamente egemoni, Nuvoletta e Polverino, stavano attraversando un momento di grave difficoltà. L'irruzione della “paranza” di Riccio fu accompagnata da scorribande, azioni plateali e pestaggi ai danni di persone in qualche modo legate ai Polverino. Una presenza mal tollerata dalle organizzazioni criminali della città, in primis dagli Orlando, e temuta fortemente anche dalla cittadinanza, abituata in precedenza a convivere con una mafia silenziosa e dal forte taglio imprenditoriale.

Il gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Dda (pm Giuseppe Visone), ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Orlando, Angelo Orlando, Armando Lubrano e Vincenzo Polverino, tutti già detenuti e condannati per altri reati. Furono undici i colpi d'arma da fuoco esplosi dal commando, che il 12 marzo del 2015 misero fine all'esistenza di Antonio Pastella, uomo di fiducia di Riccio ma con un passato da pusher vicino alle organizzazioni malavitose di Marano.

Stesso numero di proiettili utilizzati anche per Salvatore Vigna, noto come "Totore Pitbull", freddato in via Padreterno nel maggio dello stesso anno. In un primo momento, le indagini si erano concentrate sull'ipotesi di un regolamento di conti all'interno dell'universo "scissionista" di Napoli nord, anche perché - proprio in quel periodo - altri componenti della gang di Riccio, Antonio Ruggiero e Andrea Castello, vennero coinvolti in fatti di sangue consumatisi nei territori limitrofi. In realtà gli omicidi di Pastella e Vigna sono da ricondurre a dinamiche criminali prettamente maranesi.

Vincenzo Polverino, alias "Peruzzo", è il cugino del superboss Giuseppe, il re dell'hashish, da oltre dieci anni in regime di 416 bis; Armando Lubrano è il figlio del defunto Gaetano, esponente di spicco dell'omonimo clan di Pignataro Maggiore da sempre alleato con i Nuvoletta e gli Orlando di Marano; Angelo Orlando, noto come 'o Malommo, è il nipote del capoclan Antonio.

Il patto

Gli esecutori materiali dei delitti - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - sarebbero stati gli uomini degli Orlando che prima di agire, però, si sarebbero accordati con i Polverino, ottenendo - secondo il pentito Giannuzzi - il benestare degli allora latitanti e reggenti del clan. All'esecuzione di Pastella, avvenuta all'interno di un bar del centralissimo corso Europa, avrebbe preso parte anche Vincenzo Polverino, uno degli uomini di punta della cosca della "Montagna" (è la definizione con cui i maranesi identificano i Polverino) che in quel periodo aveva stretto un patto con gli Orlando. "Peruzzo" è stato arrestato cinque anni fa ed è stato già condannato per traffico di droga e associazione mafiosa. Sono in carcere anche gli altri tre indagati, tra cui Antonio Orlando, di recente condannato anche per un’estorsione.