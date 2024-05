Entro fine anno nelle tasche dei creditori della Deiulemar potrebbe entrare un altro 3-4 per cento di quanto investito in precedenza nei «bond» della compagnia di navigazione. In questo modo arriverebbe ad oltre il 30 per cento il ristoro complessivo legato al crac della compagnia di navigazione, capace nel maggio del 2012 di cancellare oltre 720 milioni di euro portati nella casse dell’ex colosso armatoriale da quasi tredicimila obbligazionisti.

APPROFONDIMENTI Deiulemar, ok a nuovi indennizzi per i truffati

È la buona notizia venuta fuori dall’incontro di ieri svoltosi presso la sezione fallimentare del tribunale di Torre Annunziata. Oltre al giudice delegato, erano presenti i curatori fallimentari e i rappresentanti dei comitati dei creditori della procedura principale e di quella legata alla società di fatto. Sul tavolo la proposta transattiva con i legali delle tre famiglie di armatori, che a loro volta curano la tutela dei proprietari dei trust esteri nei quali sarebbero finiti parte dei beni riconducibili agli eredi di Giovan Battista Della Gatta, Michele Iuliano e Giuseppe Lembo (i fondatori del gruppo una volta fiore all’occhiello dell’imprenditoria legata al mare).

Un momento importante perché da un lato potrebbe avvicinare i risparmiatori ad un nuovo considerevole recupero economico, ma dall’altro comporta anche la rinuncia di parte dei fondi contenuti negli stessi trust. L’atteso sì dei comitati dei creditori è giunto poco dopo le 13.30: in questo modo si dà la facoltà ai curatori della società di fatto di sottoscrivere l’accordo che porta sì a rinunciare al 30 per cento dei beni recuperabili, ma allo stesso tempo dà una decisa accelerata a tutta la procedura. Non a caso, prima del 9 luglio (giorno nel quale è fissata la prossima udienza sul tema) curatori e legali degli armatori dovranno sottoscrivere l’accordo.

Ma dato che l’intesa è frutto di un lavoro durato quasi due anni, ieri era palese la fiducia circa il rispetto dei tempi. Tempi che se confermati, potrebbero portare entro la fine del 2024 a procedere ad un riparto di una ventina di milioni, a cui andrebbero ad aggiungersi i soldi ricavati dalla società Via Crispi venduta di recente, quelli risparmiati con la rottamazione di alcune cartelle e forse anche qualcosa ancora presente nelle casse del fallimento della compagnia di navigazione. Insomma, quel 3-4 per cento che potrebbe rendere ai tanti truffati Deiulemar più felice il prossimo Natale. Periodo durante il quale dal crac saranno trascorsi oltre dodici anni e mezzo.