Sant'Agnello: falsi nipote e postino truffano anziana, un arresto

Nipote e postino falsi, truffa vera. Ad un'anziana di 83 anni furono portati via così soldi e beni per oltre 40.000 euro. A distanza di oltre tre mesi dai fatti verificatisi a Sant'Agnello, è arrivata la svolta, con i carabinieri della compagnia di Sorrento che, in esecuzione di un'ordinanza cautelare ai domiciliari con il braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno tratto in arresto un giovane di 19 anni di Napoli: l'accusa è di truffa aggravata dall'età avanzata della vittima e dalla rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato alla stessa.

Stando alla ricostruzione investigativa, la vittima era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato che, presentatosi come il nipote, aveva detto alla donna di avere necessità di 4.000 euro per saldare un debito asseritamente contratto dallo stesso nipote e, una volta appreso che la 83enne disponeva solo di 500 euro in contanti, aveva chiesto alla stessa di consegnare tutti gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione, facendole credere che sarebbero stati custoditi presso l'ufficio postale di Sorrento a garanzia del pagamento del debito.

Successivamente, un uomo (identificato dai carabinieri come il 19enne) si era presentato presso l'abitazione dell'anziana, facendosi consegnare i 500 euro e monili in oro per un peso di 700 grammi (controvalore stimabile, secondo quotazione attuale, circa 40mila euro). A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove si è verificato il fatto.