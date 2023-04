Farmaci per curare i poveri, la raccolta organizzata da Europa Verde a Ischia

Farmaci ancora non scaduti, che verranno utilizzati per aiutare e curare persone in difficoltà di indigenza.

Hanno un valore di circa 20mila euro i farmaci usati, che sono stati raccolti oggi nelle piazze dell'isola d'Ischia nella giornata di solidarietà sostenibile, da parte degli attivisti di Europa Verde.

L'iniziativa si è svolta con la partecipazione del deputato Francesco Emilio Borrelli, della responsabile territoriale Mariarosaria Urraro e di un gruppo di attivisti che hanno organizzato l'ennesima raccolta a Piazza degli Eroi e nonostante il maltempo sono stati in tanti a partecipare all’iniziativa.

«Gli ischitani hanno un cuore d'oro - spiegano Borrelli e Urraro - e hanno risposto alla grande per la quinta edizione di questa iniziativa. Questi farmaci spesso hanno un grande costo e vengono usati solo in parte perché casomai il paziente cambia terapia o purtroppo scompare. Grazie alla convenzione con due associazioni potremo aiutare molte famiglie bisognose e senza tetto».