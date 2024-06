Dal piccolo laboratorio a Montesanto, nel cuore di Napoli ad un’azienda, la Guacci SPA, che si estende su 18mila metri quadrati all’interno del Cis di Nola: dalla fine del 1800 ad oggi ne ha fatta di strada e non si tratta solo dei chilometri che separano il capoluogo della Campania dalla città di Giordano Bruno.

Si trova a Nola la prima azienda di distribuzione farmaceutica della Campania. Un primato conquistato investendo in innovazione e know-how, in modelli di automazione in grado dimezzare i tempi necessari per processare gli ordini, ma non quelli della forza lavoro che, tra interni e indotto, conta oltre 250 persone e soprattutto tessendo relazioni costanti con il mondo della formazione e dell’Università. Sarà questo il motivo che, perfino nella produttiva Milano, i Guacci vengono definiti come «gli svizzeri napoletani».

Distribuzione

Efficienza, celerità e servizi il credo che ha ispirato l’azienda, oggi guidata da Luigi, che è punto di riferimento per l’intero Sud oltre che nel centro con clienti del Lazio, dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia, della Basilicata e della Calabria. Un mercato conquistato da quando, dalla produzione del rimedio contro la malaria, la famosa China Guacci, la cui efficacia fu riconosciuta perfino dal medico-santo Giuseppe Moscati che la prescriveva in una ricetta del 1922, si puntò alla distribuzione farmaceutica.

Grande l’attenzione ai sistemi innovativi per ridurre i tempi delle consegne e per azzerare i disservizi senza mai trascurare il rapporto fiduciario con i farmacisti, consolidato anche grazie a una serie di servizi e di iniziative ininterrotti. Da Guacci la nuova tecnologia è arrivata già nel lontano 1999 ed è così che la piattaforma logistica è cresciuta in maniera esponenziale così come la necessità di implementare le risorse umane diventate negli anni sempre più numerose. Robot sì, insomma, ma anche mani e cervelli. Un esempio positivo nel cuore del distretto logistico e commerciale di Cis ed Interporto che pure si pone come modello organizzativo per l’intero meridione. E così anche i Guacci sono riusciti a invertire la narrazione e a dimostrare che la crescita è possibile a prescindere dalle aree delle Paese.

Ed a proposito di narrazione, c’è quella quotidiana e dedicata alle farmacie: in azienda la chiamano «circolare», è una newsletter che arriva puntuale ogni mattina. «Ci sono - spiegano gli addetti ai lavori - le note dell’AIFA, le informazioni sul ticket a carico del cittadino, ed altre notizie che contribuiscono a migliorare il rapporto diretto con i cittadini». Affari ed etica sono destinati a tutelare la salute dei cittadini soprattutto nelle aree interne ed in luoghi dove sarebbe difficile raggiungere un presidio ospedaliero per fare, ad esempio, un elettrocardiogramma.

Fattore umano

D’altra parte è il dialogo costante con le Università, con gli studenti, con le associazioni e con l’Ordine a tenere vivo quel «fattore umano» che, meglio di una medicina, rappresenta un ricostituente di successo. Ed è a questo che si ispira il Guacci Day, che ogni anno porta in azienda centinaia di universitari.

«Coinvolgiamo studenti prossimi alla laurea, esponenti del mondo accademico e referenti del settore farmaceutico, creando – spiega Luigi Guacci - un’occasione unica di confronto e di scambio di esperienze. Crediamo fortemente nell’importanza di favorire il dialogo tra questi attori, per dare un contributo concreto alla formazione delle future generazioni di professionisti».