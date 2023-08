«Quando c'è uno sciame sismico come quello di questa mattina nei Campi Flegrei c'è un protocollo operativo di Protezione Civile che parte dal nostro dipartimento nazionale, passa per quello regionale fino ai comuni - ha dichiarato Italo Giulivo, direttore generale della Protezione Civile della regione Campania -. Tutto parte dalla segnalazione che ci viene fatta dalla comunità scientifica. Oggi sono stato alla sede di Napoli dell'Ingv per capire se lo sciame di questa mattina destasse preoccupazioni aggiuntive rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in quest'area. E' chiaro che i Campi Flegrei sono una zona pericolosa che è monitorata in maniera capillare. Noi come Protezione Civile guardiamo a quella che è la vulnerabilità degli edifici presenti in quell'area. Infrastrutture che a seguito di un sollevamento o sciami ssmici ripetuti possono mostrare delle fragilità. Su questa cosa ne abbiamo anche discusso in un convegno, di recente, con il nostro dipartimento nazionale e il sindaco di Pozzuoli per comunicare alla popolazione quale è il modo migliore di rapportarsi a queste situazioni. D'intesa con la protezione civile nazionale, i comuni di Pozzuoli, Napoli e dell'intera area flegrea stiamo facendo dei passi in avanti per arrivare alla definizione di uno studio sulla microzonazione sismica dei Campi Flegrei. Perché un terremoto, che normalmente in un contesto appenninico non desta preoccupazione in quanto sappiamo che un sisma per magnitudo superiore a 4 e 5 gradi comincia a dare problemi su edificati fragili e vulnerabili. Nella zona flegrea viena avvertita ma non significa che l'avvertimento corrisponda ad un quadro di danneggiamento. Nella mattinata siamo stati in contatto con la Protezione Civile dei comuni di Pozzuoli e Napoli nonché i vigili del fuoco, abbiamo effettuato delle verifiche in base alle segnalazioni avute ma, senza nessun danno, e tutto si colloca in un quadro di vetustà di qualche edificio che richiederebbe una maggiore attenzione, per così dire, in tempo di pace. Perché ci sono degli strumenti come il bonus sisma o quello sull'edificato che possono essere utilizzati dal privato».

«Per quanto riguarda gli edifici pubblici abbiamo effettuato e sono in corso delle verifiche per capire se quei fabbricati hanno una resistenza ad un terremoto che normalmente per le magnitudo verificatesi questa mattina non desta problemi. È chiaro che c'è, poi, l'aspetto psicologico perché avvertirne tutti i segni di un sisma in un momento di rilassamento come possono essere le ore 6 del mattino desta maggiore preoccupazione nelle persone.

Teniamo presente che ci sono state due forti scosse, una dietro l'altra, ora essendo la magnitudo espressa in scala logaritmica, un aumento di 0.2 gradi della stessa normalmente corrisponde ad un raddoppio dell'energia liberata, percui, è chiaro che questo in persone che sono già sensibili ad una scossa avvertita in precedenza è facile fare il confronto e giustamente è preoccupato».

Ma non sono stati presi in considerazione solo gli edifici, bensì anche quelli che sono i sottoservizi da parte del dipartimento di protezione civile regionale. «Il Comune di Pozzuoli ha lavorato molto bene in questa direzione e si è dotata di una commissione di supporto di livello tecnico-scientifico, universitario e accademico, che gli da supporto sulle decisioni da prendere qualora i sottoservizi dovessero mostrare delle difficoltà - continua Italo Giulivo -. Al momento non è segnalata nessuna criticità e anche le reti come quella ferroviaria sono monitorate per capire se la variazione di livelletta è tale da destare preoccupazioni e sarà questo che darà indicazioni a riguardo. Ma ripeto è tutto monitorato e non c'è nessuna criticità a riguardo».

Fondamentale per il dipartimento regionale resta, comunque, la comunicazione costante con la popolazione. "Per noi comunicare con la gente rappresenta sostanza - conclude Italo Giulivo -. Lo facciamo costantemente e in particolare per i Campi Flegrei, dove c'è l'imprevidibilità del fenomeno, questa comunicazione assume ancora maggiore importanza. Sono state definite le campagne di Io Non Rischio dedicate all'area flegrea che vengono costantemente ripetute. Abbiamo fatto anche un incontro con la popolazione insieme alla comunità scientifica e al dipartimento nazionale per spiegare quello che era stato fatto e cosa bisogna ancora fare. Ad ottobre ci sarà la settimana di sensibilizzazione di protezione civile e faremo un ulteriore incontro di comunicazione per i Campi Flegrei. Abbiamo di recente sottoscritto come Regione Campania un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e saranno avviate tutta una serie di attività a partire dalle scuole per cercare di costruire una cittadinanza più consapevole sia della bellezza ma anche della delicatezza dell'area flegrea. Viviamo in un territorio come quello campano molto giovane geologicamente che ha tutti i rischi compreso quello vulcanico. Siamo in un'epoca di cambiamenti climatici, dove per noi è una crisi climatica perché ci sono già emergenze in atto su altri aspetti. Bisogna tenere per questo la guardia molto alta e soprattutto essere preparati e consapevoli su cosa fare quando si presenta una criticità».