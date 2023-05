Accordo tra Federico II e Parco Archeologico di Pompei per la valorizzazione del territorio

Approfondire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio delle aree archeologiche vesuviane incluse nella competenza dell'area archeologica di Pompei. Sono gli obiettivi dell'accordo quadro tra il Parco archeologico di Pompei e l'Università Federico II di Napoli.

A firmare l'intesa sono stati oggi il rettore dell'Ateneo federiciano, Matteo Lorito, e il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. L'accordo, che ha durata quinquennale, si inserisce all'interno di una già consolidata collaborazione tra le due istituzioni ed è finalizzato alla valorizzazione del Parco archeologico di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di restauro del patrimonio costruito e paesaggistico, di ampliamento e miglioramento della fruizione e dell'accessibilità dei siti.

«Pompei è una realtà complessa e multidisciplinare, è una città di circa 70 ettari a cui l'Ateneo oggi è in grado di dare sostegno in tanti e diversi modi - ha detto il rettore Lorito - l'accordo è molto più ampio di quelli stipulati in passato e ormai scaduti e ci consente finalmente di utilizzare tutto il nostro potenziale scientifico, tecnico e culturale per aiutare Pompei che, terminato il Grande Progetto, oggi si lancia verso un futuro interessante perché multi tematico e non solo legato alle visite archeologiche».

L'accordo vede il coinvolgimento di circa dieci dipartimenti della Federico II e costituisce la cornice istituzionale entro cui poter definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione.

«Con questo accordo abbiamo due eccellenze che si mettono insieme per lavorare sulla tutela, la conservazione, la ricerca e su prospettive di accessibilità, fruizione e valorizzazione - ha sottolineato il direttore Zuchtriegel - è una collaborazione a tutti i livelli: dalla formazione ai progetti che sviluppiamo insieme non legati solo all'archeologia e al restauro, che sono i nostri alleati naturali, ma a tutte le discipline che possono dare un contributo al nostro sito come ad esempio l'agricoltura per la valorizzazione delle nostre aree verdi anche per dare uno stimolo al territorio».