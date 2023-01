Lo scorso 7 luglio avrebbe prima scippato una collana d'oro a un automobilista e poi l'avrebbe ferito con un colpo di arma da fuoco. A distanza di cinque mesi e mezzo è arrivata la svolta, con l'arresto di un pregiudicato di 45 anni, padre del titolare di una società specializzata in noleggio auto.

La svolta è giunta proprio indagando sulla vettura sulla quale l'uomo, in compagnia di un complice ora ricercato, si era mosso quando aveva incrociato un'auto guidata dalla sua vittima, che era in compagnia di compagna, sorella e delle due figlie minori.

La vettura con a bordo il 45enne aveva affiancato l'altro veicolo, costringendo il guidatore a fermarsi. A questo punto i due malviventi erano scesi e avevano portato via la collana d'oro, risalendo in auto per scappare. Ne era nato un inseguimento, culminato con il raggiungimento dei delinquenti e con una colluttazione risolta da uno dei due rapinatori con un colpo di pistola che aveva ferito il malcapitato alla gamba destra.

Le indagini degli agenti di polizia del commissariato hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni del 45enne, accusato di rapina impropria aggravata, detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali aggravate: l'uomo è nel carcere di Poggioreale. Decisiva per l'indagine l'analisi delle immagini di videosorveglianza, attraverso le quali è stato individuato il veicolo sul quale viaggiano gli autori del reato, risultato di proprietà di una società di noleggio. Dagli accertamenti è emerso che l'auto era stata utilizzata dal padre del titolare della ditta, risultato compatibile con la descrizione fatta dalla vittima e dai suoi familiari, fino ad essere riconosciuto da questi ultimi.