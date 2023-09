Ventiquattro anni di discussioni, conferenze dei servizi, delibere e stralci non sono bastati per mettere tutti d'accordo. Alle nozze d'argento Eav e città di Castellammare arriveranno ancora separati, uniti dalle circostanze, divisi nella sostanza. Il progetto che gli stabiesi proprio non vogliono è quello che riguarda il sottopasso di via Cosenza, che si dovrebbe realizzare nell'ambito dei lavori di raddoppio sulla linea della Circum Napoli-Sorrento, nella tratta Torre Annunziata-Castellammare. Un'opera da 170 milioni di euro iniziata oltre vent'anni fa e oggi arrivata nel cuore urbano di Castellammare dove per essere completata c'è la necessità di bucare una montagna e scavare sotto il livello della strada.

APPROFONDIMENTI Circumvesuviana, problemi di tensione elettrica: saltano alcune corse Circumvesuviana, borseggiatore arrestato a piazza Garibaldi

Nel complesso nei lavori di raddoppio, Eav sta realizzando la nuova stazione di «Stabia Scavi» che sostituirà l'esistente fermata di via Nocera, il cui cantiere è iniziato nel 2017 e sarebbe dovuto terminare due anni dopo. Proprio qui c'è il fulcro del progetto milionario che promette ammodernamenti alla linea su ferro ma che causerebbe, secondo gli stabiesi, gravi danni al tessuto sociale, commerciale e veicolare tagliando in due la città e trasformando il quartiere del San Marco in una periferia scollata dal centro. Via Nocera attualmente è una stazione in funzione grazie a due passaggi a livello, il primo che taglia via Cosenza, il secondo che porta verso Grotta San Biagio.



Sono circa 60 i metri da scavare in via Cosenza, i binari sopra, auto e pedoni sotto. Un sottopasso "necessario" secondo l'azienda di trasporti regionale, che da mesi sventola direttive europee e norme sulla sicurezza per convincere la città all'eliminazione del passaggio a livello. Non solo, il raddoppio permetterebbe un maggiore flusso di treni secondo l'azienda guidata da Umberto De Gregorio - esattamente uno ogni 12 minuti - con l'eliminazione degli ultimi due passaggi a livello. Il braccio di ferro si gioca sui numeri, sui tempi di percorrenza, sul futuro. «Le norme europee e italiane e Ansfisa ritengono i passaggi a livello una fonte di pericolo e ne chiedono l'eliminazione - ha spiegato De Gregorio -. Il passaggio a livello di via Cosenza rappresenta quotidianamente un pericolo per tutti gli utenti della strada. In prospettiva, ultimati i lavori del raddoppio della linea ferroviaria da Torre Annunziata a Castellammare centro e il nuovo segnalamento ferroviario e con i nuovi 100 treni ordinati a Stadler, senza il sottopasso il passaggio a livello resterebbe chiuso 3 minuti ogni 6 minuti, ovvero mezz'ora ogni ora. Gli effetti della continua chiusura del passaggio a livello saranno devastanti sia sul traffico veicolare sia per l'attraversamento pedonale».

Argomentazioni che non convincono i cittadini che avevano sperato dopo l'ultimo no del consiglio comunale nel 2019 di aver ormai archiviato il progetto del sottopasso. E invece la questione è più che mai aperta e negli ultimi mesi sono nati comitati e movimenti che si oppongono ai lavori. La tensione è salita quando è comparso uno striscione («Eav uguale mafia») che aveva provocato la dura reazione di De Gregorio.

Il progetto del raddoppio è partito nel 2000 con la prima conferenza dei servizi, poi tre sindaci Vozza (2010), Pannullo e infine Cimmino, seppur con diverse sfumature, si sono opposti alla realizzazione del sottopasso. Oggi alla guida della città c'è la commissione straordinaria, mentre il presidente della Regione Vincenzo De Luca più volte si è espresso favorevolmente al raddoppio della linea ferroviaria - sebbene sia solo fino a Castellammare e irrealizzabile fino a Sorrento - e al sottopasso.