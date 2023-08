Tutti affacciati dalle panoramiche terrazze che dominano la baia con il Vesuvio a fare da sfondo per ammirare il cielo stellato illuminarsi di colori sgargianti mentre riverbera il boato dei botti. È un appuntamento da non perdere in uno scenario da cartolina quello con la «Notte dei fuochi di Sorrento». Evento in programma domani sera, finanziato da un gruppo di imprenditori. «È il nostro modo per ringraziare gli ospiti che scelgono la Costiera per le vacanze e i sorrentini per la tradizionale vocazione all'accoglienza che li contraddistingue - spiega il presidente di Federalberghi Campania e Penisola Sorrentina, Costanzo Iaccarino -. E per quest'anno abbiamo organizzato uno spettacolo che, siamo sicuri, lascerà tutti a bocca aperta».

La terza edizione della kermesse che affascina residenti e turisti, oltre ad attirare appassionati da tutta la Regione, arriverà come negli anni scorsi a conclusione della festività del giorno di Ferragosto. Si comincia alle 23.30 e per circa un'ora si resterà col naso all'insù per godere dello show dei fuochi pirotecnici che in questa occasione, come anticipato dal leader degli albergatori, sarà ancora più grandioso, anche per celebrare il possibile record storico di 3 milioni di presenze. La Pirotecnica Sorrentina è impegnata già da giorni nell'allestimento di ben cinque piattaforme galleggianti che domani sera saranno sistemate nello specchio di mare che va da Marina Piccola a Marina Grande. I pontoni saranno dislocati su una lunghezza totale di un chilometro e 300 metri in modo da garantire a tutta la città ed anche a chi si trova negli altri Comuni del comprensorio, di godere dell'entusiasmante spettacolo. E se i fuochi d'artificio sono destinati a catturare l'attenzione di migliaia di persone, per domani sono in programma anche eventi più raccolti e, per questo, più suggestivi.

A Piano di Sorrento ci sarà il tradizionale concerto all'alba del giorno di Ferragosto promosso dall'amministrazione comunale. Appuntamento alle ore 4.30 nello splendido parco di Villa Fondi dove si potrà aspettare insieme il sorgere del sole dedicando un momento "a Maria" cullati dalla voce di Fiorenza Calogero. Al suo fianco l'attrice Fortuna Liguori mentre la colonna sonora sarà assicurata dalla band formata da Marcello Vitale, Carmine Terracciano, Nino Conte e Gianluca Mercurio. «Un'occasione unica per riunirsi ed ammirare insieme l'aurora illuminare il golfo di Napoli», spiegano gli organizzatori.

Da Piano di Sorrento a Vico Equense. Anche qui i più mattinieri potranno attendere l'alba del Ferragosto avvolti in un'atmosfera carica di suggestione impreziosita dalle soavi note di una ensemble di 4 musicisti. Ci si ritrova alle 5.30 sul belvedere di largo dei Tigli per l'evento curato dall'arciconfraternita dell'Assunta ed inserito nel cartellone estivo. Di tutt'altro genere la manifestazione in programma questa sera, alle ore 21.30, a Casarlano, frazione collinare di Sorrento, dove il divertimento è assicurato dall'umorismo di Rosalia Porcaro protagonista dello spettacolo «Semp'essa».

L'appuntamento è inserito nella rassegna «Teatro Fuori Le Mura Revolution 2023». La location scelta non è casuale. Nella popolosa zona di Casarlano si festeggia l'Assunta e domani sono in programma le celebrazioni che prenderanno il via già alle 5.30 con la messa durante la quale ci sarà l'offerta dei doni della terra alla Vergine, mentre nel pomeriggio, dopo la funzione delle 18.30, partirà la processione con la statua della Madonna. Tra gli eventi del Ferragosto in penisola sorrentina rientra anche «L'asta popolare dei prodotti tipici» che si tiene domani sera, alle 20.30, sul sagrato della chiesa di Alberi.