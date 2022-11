Festa dell’albero, il Vicepresidente della Camera Costa pianta un leccio con gli studenti

Anche alle pendici del Vesuvio, nel Comune di San Giorgio a Cremano, è stata celebrata stamane la Giornata Internazionale degli Alberi. La ricorrenza, osservata con due eventi green svolti sul territorio cittadino, è stata impreziosita dalla visita di un ospite d’eccezione: il Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Sergio Costa.

L’ex ministro dell’Ambiente ha fatto tappa, in mattinata, dai giovanissimi studenti del plesso Rodari, in via Pini di Solimene. Qui, accompagnato dal primo cittadino sangiorgese, Giorgio Zinno, il vice presidente della Camera ha piantato un leccio nel giardino dell’istituto.

Una piantumazione, quella del leccio, che oltre a celebrare la Festa dell’albero ha fatto da monito, per i bambini, dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica. A precisarlo è stato lo stesso Sergio Costa: «Oggi – ha spiegato il Vicepresidente della Camera parlando agli scolari della scuola primaria – diamo casa ad un albero che non è un arbusto qualsiasi. Il leccio è un albero apparentemente alla famiglia delle querce: sullo stemma della Repubblica Italiana compare una foglia, su uno dei due lati, ed è proprio una foglia di quercia».

«Con questa piantumazione – ha evidenziato l’Onorevole - vogliamo mettere a dimora un pezzo della nostra Repubblica, della nostra casa e di tutti i cittadini italiani. Non è un caso che sia una quercia: una pianta che cresce lentamente accompagnando diverse generazioni. Ecco perché è uno dei simboli della nostra Repubblica”.

Il momento di grande partecipazione, condiviso anche dall'On. Carmen Di Lauro, dal Presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, dall'assessore all'Ambiente Carlo Sarno e da una folta rappresentanza di consiglieri comunali, si è concluso con un invito fatto dal vicepresidente Costa ai ragazzi: «Vi chiedo, quando tornerete a casa, di raccontare questa giornata ai vostri genitori perché i veri educatori ambientali siete voi: ricordatelo sempre».

A margine della piantumazione del leccio, la celebrazione della Giornata Internazionale degli Alberi è proseguita nella centralissima piazza Massimo Troisi. Dove il sindaco, Giorgio Zinno, ha presenziato all’evento partorito dall’’associazione Direzione Futuro, guidata dal responsabile Pasquale Maiolino. Nel cuore del centro cittadino, nelle aiuole centrali della piazza, sono state così piantate altre tipologie di arbusti. Tra queste spicca un ulivo donato da un cittadino che ha regalato ai presenti anche diverse piante con erbe aromatiche. Il tutto si è svolto alla presenza di numerosi ragazzi degli istituti comprensivi della zona vesuviana e da altrettanti referenti dell’amministrazione comunale.

«A tutti va un sincero ringraziamento per aver realizzato queste iniziative sul nostro territorio – spiega il primo cittadino - dimostrazione della sensibilità che la nostra comunità ha sviluppato nei confronti della tutela dell’ambiente e in particolare della biodiversità. Gli alberi sono un patrimonio per ogni territorio e una risorsa per tutti e noi siamo una comunità consapevole e attenta ai cambiamenti climatici. Per questo mettiamo in campo azioni come queste per creare un futuro più ecosostenibile».