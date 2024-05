Allo scoccare della mezzanotte di oggi, al culmine di una serata con proposte musicali che valorizzano la tradizione etnografica del Mediterraneo e della Festa dei Gigli: è in quel momento che sarà svelato il programma che scandirà i giorni di giugno fino all’appuntamento con la domenica della ballata delle altissime guglie dedicate a San Paolino e tutelate dall’Unesco.

APPROFONDIMENTI Giordano Bruno e il Giglio

di Mimmo Paladino Nola, Festa dei Gigli

da tramandare ai bambini Festa dei Gigli, il brevetto registrato al ministero

Oltre 100 gli appuntamenti che affollano il calendario degli eventi e che animeranno le piazze e l’intero centro storico di Nola, la città che si prepara a vivere l’edizione numero 1594 della spettacolare tradizione culturale e religiosa. Nessuno spoiler sul contenuto della proposta anche se un indizio lo fornisce il claim della serata inaugurale di oggi, quel «Faith in the future» che contiene il desiderio, e l’impegno, a svoltare verso una kermesse di qualità che possa posizionare, davvero e definitivamente, la Festa dei Gigli in quella dimensione nazionale ed internazionale in grado di attrarre sviluppo ed opportunità durature e soprattutto di calamitare in città la massa e le èlites, in ossequio ad un evento che ha in sé il valore della partecipazione e della condivisione tout court, senza distinzioni, men che mai tra classi sociali.

L’anteprima

E un assaggio di quel che accadrà da oggi al 4 luglio, data in cui calerà il sipario della kermesse che avrà come giornata clou la domenica della ballata del 30 giugno, si avrà già questa sera quando sul palco di piazza Duomo si esibiranno artisti emergenti del funky, del soul e del jazz partenopeo in perfetta linea con la tradizione musicale nolana che, ovviamente non mancherà. Così come non mancheranno i dj set che avranno protagonisti disc jockey dalle radici nolane. Lo spettacolo sancirà, inoltre la collaborazione con Pomigliano Jazz.

A partire dalle 19,30 si susseguiranno numerosi artisti con la regia di Aldo Manfredi e la conduzione di Nicola Pellegrino e Stefania Sirignano. Ecco tutti gli ospiti: PS5 featuring Pomigliano Jazz, Serena Brancale, Bassolino, Alfonso Mauro, Peppe Vetrano, Onofrio Piccolo, Pietro Santangelo. Un crescendo di divertimento fino alla mezzanotte quando sarà svelato sul video wall il manifesto ed il programma della Festa dei Gigli.

«Organizzazione imponente – sottolinea il presidente della Fondazione Festa dei Gigli, Francesco De Falco – perché la nostra tradizione merita ogni sforzo: è per questo che sono impegnati i migliori esperti in ambito management e comunicazione oltre che i più autorevoli artisti di un panorama nel quale la storia della nostra musica di certo non sfigura. Questo il motivo per il quale fra le innumerevoli iniziative intraprese quest’anno dalla Fondazione assume rilievo la collaborazione instaurata con la Fondazione Pomigliano jazz con la quale è in dirittura d’arrivo la firma di un protocollo d’intesa».

Gioco di squadra, insomma, tra gli eventi regionali per favorire nuove occasioni di crescita. È il caso anche del processo di condivisione avviato con Festa a Vico, in programma a partire dal 10 giugno. Ed è stato proprio lo chef Gennaro Esposito, ideatore dell’evento che celebra il connubio tra alta cucina, solidarietà, artigianalità e valorizzazione delle eccellenze del territorio ad annunciare nel corso di un incontro a Nola il «patto» di collaborazione suggellato alla presenza del sindaco Carlo Buonauro.