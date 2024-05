Festa della Mamma 2024, a Sorrento il sindaco dichiara guerra ai venditori ambulanti abusivi di fiori

«In concomitanza con la ricorrenza della Festa della Mamma, prevista per domenica 12 maggio, la nostra città potrebbe registrare, come per il passato, una invasione di ambulanti che, privi di qualsivoglia autorizzazione, si dedicano alla vendita di fiori».

Inizia così la lettera inviata dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ai vertici territoriali delle forze dell’ordine per sensibilizzare sul fenomeno della vendita abusiva di fiori. In queste occasioni, come anche per la Festa della Donna o la commemorazione dei defunti, il numero degli ambulanti illegali lungo le strade aumenta in maniera esponenziale. Da ciò la richiesta di maggiori verifiche sul territorio da parte del primo cittadino di Sorrento.

«Trattandosi di un fenomeno deprecabile e pregiudizievole per il settore commerciale, oltre che per l’immagine della città – conclude il sindaco Coppola – si chiede di volere intensificare le attività di controllo e repressione su questo fronte».