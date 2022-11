Casoria: fiamme nella cabina in via Rossini, corrente elettrica a singhiozzo in città

Corrente elettrica ad intermittenza, e sono tante le strade e le palazzine al buio a Casoria. Un incendio alla cabina elettrica in via Rossini ha provocato il danno.

Intorno alle 15.30 arrivano le prime segnalazioni per la mancanza dell'energia elettrica. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel, che stanno cercando di porre rimedio alla problematica. Si ipotizza un sovraccarico, si sta cercando di comprendere come possano essersi sviluppate le fiamme.

Via Carducci, al buio, problemi anche sulla Sannitica, via Manzoni, via Padula, via Matteotti, ma in generale la corrente è a singhiozzo in tutta la città. Le stesse interruzioni di elettricità si sono registrate anche in alcune strade di Casavatore e Afragola. Progressivamente la situazione, negli stessi punti, si sta normalizzando, ma persiste il disservizio in alcuni palazzi, ancora al buio.

«Questi sbalzi di corrente rovinano gli elettrodomestici», commenta qualcuno, e tanti sono i disagi. Intanto sui social rimbalza la domanda: «Si sa qualcosa della luce?». «La corrente va via continuamente, per poi tornare solo per pochi secondi. Qualcuno ha informazioni?». Da via Rossini si è alzato una colonnina di fumo, indice della presenza dell’incendio, che è stato domato dalla squadra dei caschi rossi, adesso i tecnici si stanno adoperando per ripristinare la situazione, si ipotizza che tornerà normale nella prima serata. Elena Petruccelli