Fiamme in un box: paura e fumo nero da garage privati a Torre del Greco

Un veicolo prende fuoco: fiamme e tanta paura in nell'area dove si trovano diversi garage privati. Nella zona di via Cupa Ospedale a Torre del Greco attorno alle 13.30 alcuni residenti hanno notato venire fuori da uno dei due ingressi di un'area privata dove sono presenti decine di box del denso fumo nero.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: dopo una prima fase di studio, i soccorritori hanno individuato la rimessa nella quale si era sviluppato l'incendio, partito verosimilmente da un veicolo parcheggiato all'interno, prima che il rogo coinvolgesse il materiale cartaceo e plastico presente.

Dopo oltre due ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, anche se per fare un primo inventario dei danni occorrerà in primis far passare il denso fumo accumulatosi e verificare lo stato anche degli altri box.

Sul posto, a causa anche dell'interruzione al transito della zona posta a ridosso dei garage, si è formata una folla di curiosi.