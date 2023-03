Finanziati una ludoteca e un parco didattico per l'infanzia

Una ludoteca ed un parco didattico per la prima infanzia che fungerà anche da polmone verde del quartiere Madonnelle di Acerra: è uno dei progetti inseriti nei Programmi integrati città sostenibile (Pics), previsti dal Po Fesr Campania, e ammessi al finanziamento dall'Ente regionale, che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d'Errico sta portando avanti.

«Il nostro impegno amministrativo - ha sottolineato il primo cittadino - si manifesta nel lavoro quotidiano per portare a termine i progetti in itinere ed avviarne al tempo stesso di nuovi, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la città soprattutto per le future generazioni».

«La nostra è un'amministrazione di fatti - ha commentato invece Antonio Laudando, presidente della IV commissione consiliare Attività produttive, agricoltura e Pnrr del comune di Acerra - che sta sfruttando al meglio le risorse europee, creando una vera e propria rigenerazione urbana, e soprattutto che programma il domani tenendo conto delle esigenze di tutti. Continueremo a portare a termine i progetti dedicati alle future generazioni - ha concluso - creando strutture a misura di bambini così come lo saranno la ludoteca e il parco didattico per l'infanzia nel rione Madonnelle».