Il centro sportivo era chiuso per la pandemia, così il gestore presentò 36 domande di bonus per conto di collaboratori che in realtà non aveva affatto. Una truffa da 100mila euro, scoperta dalla guardia di finanza grazie alla denuncia di una donna che si era trovata nel cassetto fiscale 3200 euro che erano stati incassati a nome suo.

APPROFONDIMENTI Caivano, “miracolo” al parco Verde: un'area giochi per bambini in regalo Dopo due anni cambia il vertice della Circomare Capri Calvizzano, fototrappole per stanare gli incivili dei rifiuti: in un giorno sette multe

Ieri mattina, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Massa Lubrense, guidati dal colonnello Gennaro Pino e dal tenente Francesco Tartaglione, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso e dall'aggiunto Giovanni Cilenti, nei confronti di 17 persone, a cui è stato notificato anche l'avviso di conclusione delle indagini. Ora, gli indagati avranno venti giorni di tempo per chiedere di essere ascoltati o per presentare memorie, prima che la Procura di Torre Annunziata avanzi la richiesta di rinvio a giudizio per i reati contestati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e sostituzione di persona.

Il sistema messo in atto era molto semplice ed era servito al principale indagato, gestore di una associazione polisportiva dilettantistica con sede a Massa Lubrense, ad incassare per conto di altre persone bonus da 600 euro al mese per sei mesi, soldi versati dalla società Sport e Salute in base dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020. A scoprire quella anomalia era stata una donna, che risultava destinataria di una certificazione unica per 3200 euro percepiti nel corso dell'emergenza covid quale collaboratrice sportiva della struttura della Penisola Sorrentina. L'immediata denuncia ha fatto scattare le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, ed effettuate consultando le banche dati e ascoltando testimoni. Dei 36 pseudo collaboratori della struttura sportiva, oltre la metà erano totalmente ignari di tutto e non avevano affatto chiesto quel beneficio, assegnato all'associazione sportiva.

«In particolare scrive in una nota il procuratore Fragliasso il sistema messo in atto avrebbe consentito l'indebita percezione dei contributi destinati ai collaboratori sportivi, per un importo totale di 109.400 euro». Il giudice ha disposto il sequestro di beni, la cifra è stata interamente recuperata: 24.690 euro sono stati trovati in contanti durante le perquisizioni dei finanzieri, altri 50.260,70 euro erano su conti correnti e libretti degli indagati, mentre al gestore del centro sportivo è stato sequestrato anche un suv del valore di 34.449,30 euro, per un totale di 109.400 euro.