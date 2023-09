Fisioterapia, l'ordine della Campania ha celebrato la Giornata Mondiale sull'isola d'Ischia

Alla presenza di numerosi iscritti e dirigenti dell'odrine della Campania, si è celebrata a Forio d'Ischia la "Giornata Mondiale della Fisioterapia". Per l’occasione, l’Ordine dei Fisioterapisti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta ha organizzato sull'isola una due giorni di convegni estremamente interessanti e molto partecipati in cui il tema è stato “La fisioterapia in tutti i luoghi di vita”.

Uno dei convegni si è tenuto sull’isola d’Ischia, all’interno della Sala consiliare del Comune di Forio ed è stato moderato dal Dott.

Vincenzo Siervo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Forio Stani Verde e dell’Onorevole Michele Schiano, ci sono stati tanti interventi. A partire da quello di Rosa Iacono, Presidente della “Croce Rosa” che ha rimarcato l’importanza per tutti di poter accedere gratuitamente alle cure che offre la fisioterapia. L’intervento del Dott. Paolo Esposito è stato incentrato sui fondi del PNRR disponibili e le cure domiciliari, quello del Dott. Claudio Iovino, invece, sull’accreditamento diretto della fisioterapia domiciliare mentre quello del Dott. Luca Diana su scienza e formazione in fisioterapia. Molto sentito tra i presenti è stato l’intervento da remoto del campione paraolimpico Gianni Sasso, autore di imprese sportive memorabili con l’utilizzo della sola gamba destra, che ha raccontato la sua esperienza di riabilitazione a seguito della lesione subita al tendine del quadricipite.

Al termine del convegno il Presidente dell’Ordine, Paolo Esposito, ha sottolineato l’importanza della fisioterapia nei vari campi sanitari. “Ad un anno esatto – ha dichiarato il Dott. Paolo Esposito - dal decreto che ha istituito gli ordini professionali dei fisioterapisti, anche in Campania abbiamo voluto celebrare questo importante evento con una serie di convegni e con un’iniziativa che ha aperto gli studi professionali dei colleghi delle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta a tutta la cittadinanza per far conoscere le competenze del fisioterapista che abbracciano ampi spazi di intervento che vanno dal muscolo scheletrico, al mondo sportivo a quello cardiologico, respiratorio e ai pazienti oncologici. Infatti il focus della giornata era “Il fisioterapista in ogni luogo di vita” perché non è più immaginabile il fisioterapista solo dietro ad un lettino. Perché l’intervento del fisioterapista è a trecentosessanta gradi: nelle scuole, nelle università, negli ospedali e in ogni ambito lavorativo per il recupero funzionale ed il ritorno alla vita di tutti i pazienti”.

Il Dott. Claudio Iovino, invece, ha sottolineato l’importanza dell’accreditamento diretto delle cure domiciliari. “Per celebrare la giornata mondiale della fisioterapia – ha affermato Claudio Iovino vicepresidente dell’Ordine - abbiamo scelto quello della casa come primo luogo di cura. Il fisioterapista è una figura fondamentale per le cure domiciliari e a tal proposito noi come Ordine abbiamo proposto alla regione Campania di fare un accreditamento diretto del fisioterapista. Perché negli ultimi anni i bandi che sono stati affidati a società terze, c’è stata una mortificazione dal punto di vista del compenso della figura professionale. Noi crediamo che l’accreditamento diretto delle cure domiciliari del fisioterapista porti dei benefici sia per il contatto diretto tra professionista e azienda pubblica sia per il paziente che potrà scegliere il suo fisioterapista e sia dal punto di vista economico che consente un grande risparmio di risorse e danaro pubblico”. Il Dott. Luca Diana dell'Università Federico II, dal canto suo ha posto l’accento sull’importanza che ormai ha la fisioterapia nell’ambito della ricerca scientifica. “Questo – ha sottolineato - è un momento storico per l’Ordine dei Fisioterapisti. Finalmente ci siamo costituiti e questo ci permetterà di dare la giusta importanza e lustro a tutta la professione. Questo soprattutto grazie al fatto che i tempi sono maturi affinché venga finalmente riconosciuta l’importanza della fisioterapia non solo in ambito sanitario, e quindi delle cure, ma anche nell’ambito della ricerca scientifica, per l’approccio a nuove metodiche di riabilitazione”.

Il sindaco di Forio, Stani Verde, ha auspicato il connubio tra fisioterapia e proprietà terapeutiche di acque termali e fanghi. “Quello di oggi qui a Forio – ha dichiarato l’On. Michele Schiano -è stato un evento importante che vuole dimostrare che partendo dal sud con le varie professioni, in questo caso con quella dei fisioterapisti, si possa fare bene. Il tutto può ottenersi solo attraverso il confronto come nel caso degli interventi che ci sono stati al convegno di Forio”. Il Dott. Biagio Guarino, Consigliere dell’Ordine, oltre a ringraziare i colleghi ischitani per l’ottima organizzazione del convegno, ha sottolineato l’importanza della presenza dell’Ordine, con proprie iniziative, in tutti i territori di competenza.