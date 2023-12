Pompei fitofarmaci non autorizzati in vendita in una farmacia agricola: scatta il sequestro

I fitofarmaci in vendita, tra cui diserbanti e pesticidi, sono risultati con autorizzazioni revocate e date di smaltimento delle scorte superate e quindi non commercializzabili. L’operazione è stata portata a termine dai militari del Nucleo di Castellammare di Stabia del Carabinieri Forestale, congiuntamente a personale dei N.A.S. e personale del Nucleo Carabinieri Parco di Boscoreale in una farmacia agricola a Pompei e s’inquadra nella campagna di controlli relativi all’inquinamento del Fiume Sarno.

I prodotti in vendita sono stati posti sotto sequestro, ben 83 confezioni di varie capacità di fitofarmaci, poiché da accertamenti eseguiti nella banca dati del Ministero della Salute sono risultati con autorizzazioni revocate e con le date di smaltimento delle scorte superate.

Più recentemente i militari del Gruppo Napoli, aveva già effettuato un sequestro in varie farmacie agricole in area vesuviana alla falde del Vesuvio, zona di particolare interesse per la coltivazione di pero, melo, pesco, ciliegio, ma anche il fico, l'olivo, il gelso nero e il gelso bianco.

E poi le specie rticole tipiche dell'area vesuviana, come i famosi Pomodorini del Vesuvio.