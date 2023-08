La raccolta differenziata è ormai un optional in tanti punti della città. Un malcostume che si trascina da anni, che ha fatto crollare drasticamente le percentuali: dal 65 per cento raggiunto nel lontano 2011 si è passati a poco più del 30-35 per cento (di media) degli ultimi anni. Un'inversione di tendenza causata da tanti fattori: scarso controllo del territorio, mancanza di agenti della municipale, addetti comunali o in prestito da consorzi capace di stanare e sanzionare gli incivili. In alcuni quartieri, soprattutto nel centro storico, si mischia ormai di tutto.

Il calendario per la differenziazione dei materiali è andato a farsi benedire, soprattutto in via Annunziata, in via Parrocchia, via San Castrese, via Marano-Pianura, piazza Trieste e Trento e di tante altre arterie. Umido, plastica, cartone vengono deposti, ormai con nonchalance, contemporaneamente in questi e altri punti del territorio che, di prima mattina e soprattutto nel fine settimana, assumono le sembianze di mini discariche.

Le pratiche virtuose, per tanti, sono ormai un lontano ricordo o non sono mai state adottate. E a pagarne dazio sono le persone che ancora oggi credono nella pratica della differenziazione, per ragioni ambientali in primis e nella speranza (vana) di vedere diminuire il costo del servizio, con contestuale riduzione della Tari. Di contro, la tassa sui rifiuti continua ad essere ritoccata all'insù.

Negli ultimi anni gli aumenti, secondo quanto denunciato da alcuni comitati, sarebbero cresciuti del 25-30 per cento. Il Comune deve spalmare sui cittadini l'intero costo del servizio, ma è carente sul fronte della repressione. Le ultime sanzioni contro i furbetti del sacchetto selvaggio risalgono a diversi anni fa. C'è poco personale e non c'è più - nel comparto della polizia municipale - uno specifico settore che si occupi di tematiche ambientali. I controlli latitano, insomma, e la mancanza di sistemi di videosorveglianza fa il resto.

La nuova amministrazione, guidata dal sindaco Matteo Morra, ha promesso interventi anche su questo versante, ma per ora il Comune sta concentrando le attenzioni sul verde pubblico: villette, cimitero e alcuni punti della città, soprattutto a ridosso delle scuole, segnate dalla presenza di fitta vegetazione e o di alberi non potati.

«Ognuno fa quel che gli pare - tuonano i referenti dell'associazione Zefiro - Anche i cittadini più virtuosi stanno perdendo la pazienza. La Tari aumenta di anno in anno e ci sono intere zone della città nella totale anarchia. Molti rimpiangono finanche l'epoca in cui non si effettuava la differenziazione».

Anche sul fronte della pulizia delle strade non mancano le lamentele. Pulizie che fino a un annetto fa venivano garantite dagli operatori o dai mezzi delle ditte del servizio di raccolta. L'ente comunale ha bandito una gara, ma l'iter è ancora in itinere.