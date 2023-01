Foresta di Cuma, scoperta la campanella marina: una pianta rara e ritenuta estinta

Una scoperta sensazionale da parte del dipartimento di biologia dell'Università Federico II di Napoli nella Foresta di Cuma. Si tratta della campanella marina (nome scientifico: ipomoea imperati), scoperta nei dintorni di Napoli alla fine del ‘500 dal famoso naturalista Ferrante Imperato, una pianta rarissima in Italia e finora ritenuta estinta in Campania. «Con questa scoperta si arricchisce ulteriormente la biodiversità dei Campi Flegrei – afferma Francesco Maisto, presidente dell’ente Parco regionale dei Campi Flegrei -. Adopereremo ogni precauzione per poter favorire la conservazione di questa rara ed interessante specie».