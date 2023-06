Forio, fratelli di 16 e 18 anni denunciati per truffa a un anziano di 15mila euro

Due fratelli, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a Forio di Ischia dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia per truffa ai danni di un anziano.

Si tratta di due fratelli, entrambi napoletani, di 18 e 16 anni. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto arrivata al 112 a cui un 78enne aveva denunciato di aver appena subito la truffa del finto avvocato. L'uomo aveva infatti consegnato ai due giovani fratelli tutti i suoi averi, poco più di 15 mila euro, poiché temeva che il figlio potesse essere arrestato come gli avevano fatto credere i giovani truffatori.

I militari si sono subito messi sulle tracce dei due e dopo una serie di analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona hanno li hanno trovati che si aggiravano ancora per Forio, nella zona di via Baiola.

Una volta raggiunti e bloccati i carabinieri li hanno perquisiti ma nello zaino di uno hanno trovato solo 1.150 euro mentre nella cinta dei pantaloni dell'altro - il maggiorenne - hanno rinvenuto un coltello a serramanico. I militari hanno sequestrato anche i cellulari dei due che saranno utili per il prosieguo delle indagini.