Forio d'Ischia, arrestati due spacciatori con hashish, cocaina e marijuana

Arrestati due uomini per droga sull’isola d’Ischia. Si tratta di Cristiano Mennella e Raffaella Iacono, entrambi 36enni e già noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 80 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 4 bustine di marijuana e 150 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga.

E ancora un coltello sporco di stupefacente, un bilancino di precisione e alcuni appunti sulla contabilità dello spaccio. Sono stati portati in carcere, dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.