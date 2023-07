Forio, la disco illegale all'aperto: musica assordante, urla e balli in mezzo al traffico fino all'alba

Il caos illegale è servito, ora si aspetta solo la violenza: risse, accoltellamenti o magari qualcuno con la pistola. Perché a Forio non ci sono più regole e senza regole, come avviene già normalmente a Napoli o sulla stessa Ischia, i violenti esplodono senza freni.

Nella zona del porto di Forio, infatti, è esplosa la moda della discoteca all'aperto. Tutto è cominciato con la decisione del sindaco Stanislao Verde di prorogare l'orario per utilizzare la musica nei locali fino alle 2 di notte. Come tutte le decisioni di questo tipo, la proroga riguarda la musica che bar e punti di ritrovo possono utilizzare "dentro" le strutture e con limiti di decibel molto ben precisi. Ma tanto controlli non ce ne sono, nè da parte dei vigili urbani nè da parte delle forze dell'ordine.

Così alcuni bar del porto hanno organizzato la discoteca all'aperto (quella al chiuso ha bisogno di troppe regole e autorizzazioni) e sparano musica a palla con il dj che urla a squarciagola per tutta la notte.

Il video mandato dai residenti non lascia dubbi su quello che accade.

Per rendere più esplosivo il mix, mentre c'è la musica ad altissimo volume con il dj che urla da disperato, la folla balla a ritmi alcolici sulla normale strada dove si affollano le auto che, ovviamente, non riescono a passare sia per il traffico che per i pedoni danzanti. Un assurdo bailamme, con i clacson che si aggiungono al frastuono.

I residenti sono inferociti. Mentre i turisti, a cominciare dagli stranieri, scappano. "Noisy" l'aggettivo più ripetuto su tutti i siti internazionali per hotel, case vacanze e B&b dell'area, quanto basta per far cancellare centinaia di prenotazioni.

Non è difficile prevedere quanto succederà nelle prossime settimane, basta una notte in cui caldo, alcol, droghe, auto bloccate e gente esagitata si mixino benee poi sarà rissa generalizzata con più o meno feriti e morti. C'è solo da aspettare la nuova estate di Forio.