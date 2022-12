Questa notte i carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti nel rione Iacp dove è stata forzata la porta di un'abitazione per appiccare un incendio.

I residenti erano fortunatamente fuori casa per le festività e nessuno è rimasto ferito, ma l'appartamento ha subito gravi danni. Indagini in corso per chiarire la dinamica e rintracciare i responsabili.