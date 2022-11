Famiglia dispersa a Casamicciola, lo strazio dei parenti: «Chiamati per riconoscere due nipotini»

«Sono in ospedale. Mi hanno chiamato per il riconoscimento di due dei miei nipotini». Così lo zio della bimba di 6 anni e del fratellino di 7 che nelle ultime ore sono stati estratti senza vita purtroppo dalla loro bara di fango, acqua e detriti. Quella valanga che alle 5 del mattino di ieri ha investito anche la loro casa e che ha finito per trascinarli all'esterno.

Due dei cinque componenti della famiglia di Gianluca Monti (l'altro fratellino ed i genitori al momento risultano ancora ufficialmente dispersi, sono dunque nella sala mortuaria dell'ospedale Rizzoli vegliati dai parenti in lacrime.

Un dolore immenso, quello di parenti ed amici della famiglia Monti, che si aggiunge a quello di tutta la comunità locale e di Don Gino Ballirano.

Il prete della parrocchia ha dato l'estrema unzione ai due piccoli mentre venivano trasportati in barella al punto di raccolta della Protezione Civile e dei Soccorsi di Piazza Maio. Continuano le ricerche dell'altro fratellino e dei giovani coniugi Monti.