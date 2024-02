Frana a Sant'Agnello per una perdita d'acqua, chiusa una strada della zona collinare

Questa notte si è verificata la rottura di una conduttura Gori sulla Statale 145 Sorrentina tra il segmento 6 e 7 del km 38, che ha provocato una frana su via la Rocca ai Colli di Fontanelle, nel Comune di Sant'Agnello.

Sul posto si è portato il sindaco, Antonino Coppola, insieme ai tecnici preposti, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

«Non si registrano danni a persone fortunatamente - dichiara il primo cittadino di Sant'Agnello - ma l'ampio fronte franoso ha reso necessaria l'interdizione della strada per provvedere alla rimozione dei detriti, attualmente in corso.

Stiamo parlando con i cittadini per venire incontro a tutte le esigenze del caso».

Intanto la Gori ha comunicato mancanze di acqua e abbassamenti di pressione idrica che interessano Via la Rocca, via Nastro Azzurro, via Passarano e tutte le traverse della zona. Secondo la nota diffusa, il ripristino della normale erogazione idrica è previsto gradualmente a partire dalle 16 di oggi.