I lavori alla sommità della storica ciminiera dell'ex industria di tintoria Crispino in viale della Libertà stanno creando subbuglio nel mondo culturale cittadino. «Non abbattete gli ultimi simboli di archeologia industriale che nel secolo scorso hanno prodotto ricchezza e benessere». La ciminiera in città ce ne sono altre quattro, tanto è vero che Frattamaggiore si guadagnò l'appellativo di «città delle ciminiere» è di proprietà privata, ed è a rischio nella parte alta. Tempestivo l'intervento del Comune, e grazie ad un autorevole parere tecnico la struttura in laterizio sarà salvata per i due terzi, come assicura il sindaco Marco Del Prete.

APPROFONDIMENTI Iia, i lavoratori scendono in piazza «La produzione deve tornare a regime» Stellantis, il consiglio di fabbrica chiede un vertice con la direzione Maddaloni: ex Alcatel venduta a poco più di un milione, è già scontro sull'utilizzo

Da qualche settimana i cultori di storia locale sono sul piede di guerra, dopo aver visto operai al lavoro alla cima della struttura che fu parte integrante dell'opificio lavanderia e tintoria, creato dal podestà Crispino nel XIX secolo. L'opificio è stato demolito e al suo posto sono stati realizzati moderni appartamenti. La gigantesca canna fumaria però è stata preservata. Almeno fino a qualche mese fa. Visibile dal cavalcavia che porta a Grumo Nevano, fa parte del «paesaggio» post-industriale frattese e insieme ad altre quattro strutture analoghe è ripresa in tante cartoline d'epoca. «Stiamo perdendo ogni collegamento con la nostra storia e con le bellezze e le magie del paesaggio archeo-industriale».

Sotto osservazione anche le altre grandi ciminiere cittadine che hanno resistito fino ad ora sorprendentemente all'azione logorante del tempo: quella dell'ex canapificio Ferro, all'interno del palazzo omonimo al corso Durante; quella del canapificio Capasso in via don Minzoni (che versa in cattive condizioni); quella maestosa della Mec Dab nei pressi della stazione ferroviaria, la sola che si presenta solida; quella della Sasa (in stato discreto).

La preoccupazione è arrivata anche al Comune dove il primo cittadino Marco Del Prete, si è immediatamente attivato. «Sono in sintonia con le preoccupazioni degli storici locali ma come sindaco è naturale che sia tra le mie priorità anche quella della sicurezza pubblica. Anche se si tratta di una struttura privata, il nostro impegno è stato massimo», ha detto Del Prete. È stata acquisita una consulenza tecnico scientifica, per valutare le condizioni di sicurezza della ciminiera in muratura in relazione alle azioni sismiche, da parte del ingegnere Bruno Calderoni, già docente di tecnica della costruzione presso la Federico II. Il professore scrive che «la struttura non mostra criticità in relazione all'azione dei carichi verticali, rispetto ai quali è dotata della necessaria sicurezza. Viceversa, in relazione alle azioni sismiche la valutazione delle corrispondenti condizioni di sicurezza non ha fornito risultati positivi». Secondo il parere tecnico «non è accettabile un'eventuale conservazione della ciminiera nella sua configurazione attuale, soprattutto nel caso in cui possa costituire un rischio esterno per le costruzioni circostanti ad essa adiacenti».

Il sindaco spiega che alla luce di questa consulenza sarà eliminato il rischio nella parte alta e la ciminiera sarà conservata per i due terzi. Notizie rassicuranti per l'Istituto di studi atellani, che solleva l'attenzione adesso anche su altre tre ciminiere, che «sono il nostro paesaggio, ci ricordano l'ingegno e la industriosità dei nostri avi e sono lì per insegnarci ad avere pazienza e forza caratteriale ed a rispettare il silenzio, la meditazione ed il tempo che scorre. Sono vere e proprie cattedrali, quindi sono sacre, e perciò vanno rispettate e tutelate da possibili e paranoidi cambiamenti strutturali del paesaggio cittadino. Esse sono come una scultura affascinante che si protende al cielo verso la divinità e l'eterno alla stessa stregua del campanile della Chiesa di San Sossio».