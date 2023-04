Giovedì a Chiaia. Ieri notte a Frattamaggiore. Le bombe del racket tornano a turbare il sonno in città e in provincia. Si rinnova l'incubo per i commercianti. Tempo di riscossioni e di paura. È successo in un vicoletto di Chiaia prima. Poi in via Cumana a Fratta, nel mirino un centro estetico. Un boato ha seminato il terrore.

APPROFONDIMENTI Case occupate Roma, ecco il tariffario del racket: gli abusivi spendono più degli assegnatari regolari Maria Licciardi, la madrina della camorra condannata a 12 anni di carcere Botte, rapine e minacce racket al mercato ittico

Natale, Pasqua e Ferragosto, sono tre festività segnate in rosso da migliaia di commercianti, titolari di imprese e attività produttive, da studi medici e professionali, e anche tra venditori ambulanti con licenza e quelli senza e perfino i contrabbandieri di strada. Il motivo? Non solo per le festività. Sono i giorni, che per becera tradizione, la camorra passa ad incassare il pizzo extra. Una sorta tra tredicesima e quattordicesima del racket, che oltre a imporre la tassa della camorra ogni fine mese, impone l'esborso di somme pesanti, da destinare ai compagni carcerati le cui famiglie pure si devono fare queste feste. E chi non paga, si «intossica» di brutto.

Come probabilmente è accaduto l'altra notte, poco dopo le 3, quando ignoti hanno fatto esplodere un ordigno piazzato alla base della serranda di ingrosso del centro estetico «I girasoli» in via Cumana a Frattamaggiore. Città questa, a fortissima vocazione commerciale tanto da essere il principale attrattore del commercio in tutta l'area dei comuni a nord di Napoli, e proprio per questo «la gallina dalla uova d'oro» per antonomasia per i clan. Perché non solo tutti pagano il racket, ma soprattutto nessuno denuncia. Una pacchia per la camorra.

L'esplosione dell'ordigno, di fabbricazione artigianale, reso ancora più potente perché la polvere nera era stata compressa in un contenitore di plastica, ha svegliato di soprassalto tutti i residenti della popolosa zona di via Cumana. Qualcuno, sopraffatto dal terrore è sceso in strada ancora in pigiama, convinto che l'esplosione fosse l'anteprima di un terremoto. E una volta accertato che si trattava della «solita» bomba, i nottambuli sono rientrati in casa, mentre altri hanno lanciato l'allarme telefonando al centralino del 112, che ha girato la nota ai carabinieri della compagnia di Caivano, con il capitano Antonio Maria Cavallo.

I militari hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini con i primi rilievi tecnici. La deflagrazione ha danneggiato la serranda di ingresso del centro estetico, parte dei locali e causato seri danni a due auto, lasciate in sosta per la notte, proprio di fronte al punto dell'esplosione. Per fortuna, ma soprattutto per l'ora, non si sono registrati danni a persone. I militari hanno acquisito le immagini sia delle telecamere di videosorveglianza del centro estetico che quelle presenti nella zona. L'analisi di questo materiale, dunque, potrebbe fornire elementi utili all'identificazione dei bombaroli della camorra.

Gli inquirenti hanno sentito il titolare del centro estetico, 58 anni, incensurato, che ha dichiarato ai militari di non aver mai subito richieste estorsive e di non sapersi spiegare quanto accaduto.

«Abbiamo chiesto la massima allerta a prefetto e questore» ha scritto in una nota il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha preannunciato per questa mattina un flash mob davanti al centro estetico. Con lui ci saranno Agostino Galiero, i consiglieri comunali Antonio Iazzetta e Salvatore Iavarone e i rappresentanti territoriali Conny Liotti, Rosario Pugliese e Rosario Visone.