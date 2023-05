Frattamaggiore, buco nel pavimento per rapinare le poste

Rapina all’ufficio postale di Frattamaggiore. Era tutto pronto per la consegna delle pensioni, quando si è scatenato il panico nella sede di via Massimo Stanzione. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, erano circa le 8 quando i malviventi hanno fatto irruzione attraverso un foro nel pavimento del bagno.

Hanno sequestrato il direttore che si trovava nel suo ufficio e si sarebbero poi diretti verso la cassaforte portando via il contenuto. Non è stato ancora quantificato il danno ed essenziali saranno le prossime ore per fare luce sulla questione. L’attività investigativa è seguita dai carabinieri della compagnia di Caivano.