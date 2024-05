Frattamaggiore, furto al cocktail bar Decantami: «Hanno preso salumi e formaggi»

Furto nella notte al cocktail bar Decantami a Frattamaggiore. Erano circa le 4, quando è stato messo a segno il colpo all’attività di corso Durante.

Uno dei cinque soci, Mario ha raccontato: «Hanno preso tutto. Una parte dell’incasso, che era rimasto come fondo cassa. Hanno preso salumi e formaggi e la vetrina che avevamo preparato. Hanno preso le casse, i telefoni. Siamo sui 3mila euro di danni. Erano in quattro e incappucciati. Abbiamo visto i video delle telecamere di videosorveglianza. La scientifica è venuta, questa mattina, per i rilievi. Abbiamo denunciato alla polizia».

Altre attività sarebbero state prese di mira, nella stessa zona.

Non tutti i colpi, però, sono stati consumati: «Non siamo stati colpiti solo noi. Sicuramente, non siamo i primi».

La settimana prossima, Decantami festeggerà il primo anno di attività: «Il nostro problema è che siamo persone perbene. Siamo cinque giovani professionisti, tutti frattesi. Stiamo aprendo anche una seconda attività accanto, sempre ristorativa. Crediamo nel progetto frattese».

Mario chiede risposte concrete: «Veniamo ripresi se mettiamo una sedia in più e poi succede questo. Noi ad oggi siamo delle vittime, sotto tutti i punti di vista. Vedremo come risponderà la politica. Questa è una richiesta di tutte le attività frattesi».