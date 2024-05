Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Roma a Frattamaggiore, per la segnalazione di un furto in atto presso un esercizio commerciale di distributori automatici H24.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da un gruppo di persone in evidente stato di agitazione, le quali hanno indicato loro un uomo all’interno dell’attività commerciale intento a scassinare un distributore di bibite, forzando la serratura del vano monete.

Gli operatori hanno tempestivamente raggiunto e bloccato l’uomo, trovandolo in possesso di una tenaglia, di un cacciavite e del nottolino appena asportato dal distributore.

Per tale motivo, l’indagato, un 37enne di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato e, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.