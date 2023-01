Frattamaggiore perde un pezzo di storia: morto lo storico lustrino Sossio

Frattamaggiore in lutto per la morte improvvisa dello storico lustrino Sossio. È un sabato all’insegna della tristezza per il Comune della provincia napoletana. L’84enne si trovava nella sua bottega, come sempre, quando è accaduta la tragedia. Probabilmente, un malore l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Tutto è avvenuto dinanzi agli occhi attoniti dei passanti e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo.

Il cordoglio è arrivato anche dal Municipio. Il sindaco Marco Antonio Del Prete ha espresso la sua vicinanza ai familiari: «Se ne va un pezzo di Frattamaggiore. E lo fa senza allontanarsi dal luogo dove ha trascorso la maggior parte della vita, la sua bottega di lustrino al civico 208 del corso Durante. Ciao Sossio, proprio ieri, come ogni giorno, ci siamo salutati. Purtroppo è stata l’ultima volta. Riposa in pace».

Sossio rappresentava la memoria storica della città: «Non mi sembra vero. Ricorderò per sempre i suoi racconti quando mi fermavo a salutarlo. Ha dedicato tutta la sua vita al suo lavoro. Corso Durante non sarà più lo stesso senza di lui».