Dal tribunale di Napoli Nord dove era imputato di tentato omicidio, alla Corte di assise di Napoli per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Si appesantisce e non di poco la posizione giudiziaria di Pasquale Pezzella, il 36enne di Frattamaggiore accusato di aver bruciato vivo Nicola Pezzella, nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio, morto dopo un'agonia di undici mesi trascorsi in ospedale.

APPROFONDIMENTI «Aria condizionata in tilt e finestre sbarrate: Pediatria come un forno» Casamicciola, insulta i passanti ​alla festa patronale Ischia: ubriaco sullo scooter, denunciato dalla polizia

Nell'ultima udienza del processo che vedeva imputato Pasquale Pezzella del solo reato di tentato omicidio aggravato, sono stati ascoltati i due anatomo patologi, incaricati dalla Procura di Napoli Nord, di accertare al di la di ogni ragionevole dubbio se la morte di Nicola Liguori fosse stata causata esclusivamente e direttamente alle devastanti ustioni riportate, oppure che a provocare il decesso della vittima erano fossero intervenuti fattori esterni, e tra questi eventuali responsabilità mediche insorte in quegli undici mesi di ricovero.

Ebbene, i due periti incaricati, hanno escluso che la morte di Nicola Liguori fosse da imputare a responsabilità mediche, ritenendo che il decesso era sopraggiunto in seguito alle ustioni riportate sul 50 per cento del corpo. Il pm Alberto Della Valle, dopo l'escussione dei periti ha richiesto il fascicolo processuale, procedura che di fatto ha annullato il processo. E proprio grazie alla perizia dei tecnici, su richiesta dello stesso sostituto, il gip del tribunale di Napoli Nord, Daniele Grunieri ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Pasquale Pezzella, che ora è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, reati che prevedono la pena dell'ergastolo. Ieri, si è svolta presso il carcere di Secondigliano l'udienza di convalida del fermo.

Pasquale Pezzella, assistito dagli avvocati di fiducia Fernando Maria Pellino e Marcella Monaco, nel corso dell'interrogatorio ha risposto a tutte le domande del gip e del pm affermandodi essere innocente, di non aver commesso quell'atrocità, e di essere vittima di un errore giudiziario. Nonostante l'appassionata difesa, l'arresto è stato convalidato.

«Il nostro assistito ha commentato l'avvocato Fernando Maria Pellino continua a dichiararsi innocente. Per questo sosterremo con tutte le nostre forze la sua estraneità ai gravi fatti contestati. E non ci preoccupa il processo in Corte di assise, dove avremo la possibilità di smontare le dichiarazioni rese da chi accusa Pasquale Pezzella». Probabilmente il nuovo dibattimento potrebbe essere fissato anche entro la metà del prossimo mese di settembre.

La vicenda, che all'epoca del fatto suscitò orrore e raccapriccio, ebbe inizio nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 2022. Nicola Liguori, quella notte era seduto su una panchina del quartiere di case popolari di viale Raffaello a Frattamaggiore, e si intratteneva in video chiamata con la sua fidanzata, unica testimone del fatto.