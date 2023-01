Frattaminore, guardia giurata arrestata per il furto di 14 pistole

Per il furto di 14 pistole, oltre a 115 proiettili, avvenuto lo scorso ottobre al Comune di Frattaminore, i carabinieri di Caivano hanno arrestato una guardia giurata di 42 anni di Frattamaggiore, in esecuzione di un'ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Il colpo sarebbe stato messo a segno insieme con altre persone non ancora identificate. Dopo il furto delle armi sono state rubate anche delle carte d'identità più una somma di denaro in contanti. All'interno della casa comunale i ladri sarebbero entrati attraverso un cantiere edile adiacente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo il colpo l'uomo si sarebbe allontanato utilizzando l'auto dell'istituto di vigilanza che aveva nella sua disponibilità nel corso del suo servizio.

Per gli investigatori l'uomo sarebbe coinvolto in un ulteriore fatto avvenuto lo scorso gennaio nella zona industriale di Casoria. In questo caso - per gli inquirenti - avrebbe fatto da palo per consentire ad altre persone di mettere a segno un furto in un'azienda. Colpo non riuscito per l'intervento degli agenti di un altro istituto di vigilanza, accorsi sul posto perché era scattato l'allarme anti intrusione.