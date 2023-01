Frode informatica: fermati tre giovani tra cui un minore a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Carte di credito clonate, 4 smartphone, cavi e altro materiale per truffa informatica. In più, guida senza patente e panetto di hashish a seguito. Non si sono fatti mancare nulla i tre giovani (C.G 25 anni, V.G. 21 anni già noti e un 16enne incensurato) fermati ieri dalla polizia Municipale di Torre del Greco durante un controllo del territorio. Il posto di blocco era proprio in piazzale Martiri D’Africa, davanti al noto bar della movida dove si è verificata la rissa di Capodanno, a seguito di direttive dell’intensificazione dei controlli in zona.

I tre a bordo di una Fiat Panda sono stati fermati dagli agenti della sezione polizia Stradale, il conducente trovato senza patente (già altre due volte era accaduto durante i controlli) per cui sono stati portati in caserma. Qui a seguito di rilievi è emerso che i due maggiorenni avevano precedenti per truffa, mentre il minorenne era incensurato, così e partita la perquisizione personale e del veicolo. Trovate 7 carte di credito, 3 smartphone, cavi e fili oltre che un panetto di hashish e 535 euro in contanti detenuti da uno dei maggiorenni che non ha saputo fornire info sulla provenienza.

Da qui è stata avviata un’indagine dalla sezione polizia giudiziaria della Municipale di Torre del Greco che, probabilmente in sinergia con la Questura, farà luce sulla truffa occultata. Soltanto uno dei tre, colui che si è accollato la responsabilità, per ora è stato denunciato su indicazione del Pm, mentre il materiale è stato sequestrato. Le indagini sul caso procedono spedite, secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un reato legato ad altri filoni investigativi su queste frodi informatiche e non un caso isolato.