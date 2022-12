«Funerali dopo la frana a Ischia, va rispettata la scelta delle famiglie: si sono sentite massacrate»

«Era verosimile immaginare i funerali di Stato per tutte le vittime, anche considerato che ieri è stato trovato l'ultimo corpo. Però le famiglie hanno fatto questa scelta che al di là della condivisione va rispettata. Si sono sentiti massacrati nei giorni di dolore». Così Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, uno dei 6 comuni dell'isola d'Ischia, confinante con Casamicciola e dove questa mattina vengono celebrati i primi funerali delle vittime della frana del 26 novembre, interpellato sulla scelta dei familiari delle vittime di far celebrare funerali separati e in forma privata.

Oggi l'addio a Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime. Le esequie sono celebrate dal vescovo di Ischia, monsignor Gennaro Pascarella, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lacco Ameno, comune confinante con Casamicciola, del quale Eleonora era originaria. I due erano fidanzati e vivevano in una casa in via Celario, la strada più colpita dalla frana che si è staccata dal Monte Epomeo. Il corpo di Eleonora è stato il primo ad essere trovato dai soccorritori, già nel pomeriggio del 26 novembre.

Secondo Pascale si tratta di una decisione che «va rispettata» e aggiunge: «Si sono sentiti massacrati nei giorni di dolore, quando sembrava che tutta l'attenzione dei media, invece di partecipare al dolore e informare di quanto succedeva, fosse concentrata sull'aspetto dell'edilizia, degli abusi o delle responsabilità. Questo accadeva mentre loro cercavano i corpi sotto le macerie o avevano i morti in casa. Questa è una reazione sicuramente da rispettare. L'unico che hanno sentito più vicino è l'onorevole Legnini, che è stato visto come l'unica persona in grado di dare una mano, vicino alla gente. Poi il commissario Legnini, al di là della competenza, ha anche un approccio e un modo di fare molto empatico e umano, è entrato già nel cuore della comunità». Ragionando sul racconto di Ischia che è stato fatto dai media nazionali immediatamente dopo la frana, che ha causato la morte di 12 persone e innumerevoli danni al territorio di Casamicciola, Pascale spiega: «Ischia non è stata trattata bene. Noi dei media abbiamo bisogno, perché non vorremmo passare dalla fase emergenziale a quella ordinaria e finire nel dimenticatoio, come purtroppo è già successo nel 2017 dopo il terremoto. Però una cosa è informare, un'altra è la disinformazione, addirittura sollevando una questione politica tra partiti sul condono con dichiarazioni inappropriate mentre stavamo ancora cercando i nostri giovani morti sotto il fango. L'entità di questa frana non ha nulla a che vedere con l'abusivismo, non si poteva prevedere o scongiurare, è venuta giù una parte del Monte Epomeo a una velocità pazzesca e con un fronte frana così ampio che ha travolto tutto».