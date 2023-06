Funivia del Faito, dal primo luglio biglietto più caro

Aumenta il biglietto della Funivia del Faito. Un euro in più circa per residenti e non che a partire da domani pagheranno tariffe "aggiornate" per raggiungere da Castellammare quota 1100 metri.

Queste le nuove tariffe: corsa semplice 6,50 euro, andata/ritorno 9,50; andata/ritorno under 18 3,60; andata/ritorno residenti 5,90; trasporto bicicletta 1,20; abbonamento mensile 45,00 euro.

A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce il servizio, che fa sapere come ''ai sensi del decreto della direzione generale per la mobilità numero 101 del 23 giugno 2023, a decorrere dal primo luglio entreranno in vigore le nuove tariffe del servizio funiviario Castellammare di Stabia-Monte Faito''.

Nell'evidenziare che ''la funivia svolge una duplice funzione di servizio pubblico di collegamento stabile tra i centri abitati dei comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e Pimonte, nonché di servizio di promozione turistica per la fruizione dell'area paesaggistica del Monte Faito'', Eav ricorda come da domani ''l'agevolazione tariffaria 'residenti', già prevista per i residenti nei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, è estesa anche a quelli di Pimonte''.

.

Proprio nei giorni scorsi i residenti di Pimonte aveva raggiunto un accordo con Eav per pagare la tariffa ridotta, come comune che afferisce al territorio del Faito. "Pimonte vuol dire “ai Piedi del Monte” e quel Monte è proprio il Monte Faito, - dichiara il sindaco Francesco Somma - la nostra stupenda e maestosa montagna che ci protegge e con i suoi paesaggi ed i suoi colori scandisce i tempi delle nostre stagioni. Pimonte, insieme a Vico Equense e Castellammare è uno dei tre comuni che abbraccia completamente il Monte Faito e poterlo raggiungere agevolmente e a costi contenuti con il trasporto pubblico locale della funivia rappresenta un grande vantaggio. Per questo importante risultato voglio ringraziare quanti hanno lavorato per approvare la nostra richiesta: il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, i dirigenti di EAV Umberto De Gregorio e Pasquale Sposito, la Fondazione Monti Lattari e la sua presidente Mariella Verdoliva"