Arriva la stangata di Natale per i contribuenti di Sorrento. O almeno per una parte di loro. Una mazzata che ammonta ad oltre un milione di euro. È questa la somma che manca dalle casse comunali a causa dell'evasione. La cifra maggiore è relativa all'imposta municipale unica. Il report è stato elaborato dagli esperti contabili della Andreani Tributi srl, la società che gestisce le imposte locali per conto dell'ente di piazza Sant'Antonino.

APPROFONDIMENTI Campi Flegrei, due bandi di gara da 5 milioni per valorizzare il parco archeologico Terremoto a Napoli oggi: scossa con epicentro localizzato sul Monte Spina Treni Roma-Napoli, ritardi oltre 120 minuti: investita una persona sui binari a Casoria

La lista di carico, come si chiama in gergo tecnico, si riferisce al periodo compreso tra gli anni 2014 e 2017. In totale sono 273 gli avvisi consegnati a cittadini ed imprese rimasti insoluti e che ora sono diventati esecutivi. Il loro importo complessivo è pari a 925mila euro e spiccioli. Una cifra ragguardevole sottratta al bilancio del Comune di Sorrento nel quadriennio preso in considerazione dagli analisti.

Il conteggio è già passato al vaglio del funzionario responsabile dei tributi, Giulio Bifani, ed approvato dal dirigente dell'area economica, Donato Sarno. Si è così concluso l'iter necessario prima di poter procedere alla riscossione coattiva dell'imposta evasa. Nei prossimi giorni partiranno gli avvisi destinati ai contribuenti che non hanno versato quanto dovuto nonostante i solleciti ricevuti. Non tutti i 925mila euro entreranno, però, nelle casse del Comune di Sorrento. Ciò perché è necessario riconoscere una percentuale destinata alla Andreani Tributi così come previsto dal contratto di servizio. L'aggio previsto è pari a circa il 16 per cento che equivale a poco meno di 150mila euro oltre Iva, per una somma complessiva di 182mila euro.

Non è solo sull'Imu che si concentra l'attenzione dei funzionari contabili. La stangata di Natale si allarga anche alla Tasi, il tributo per i servizi indivisibili abrogato nel 2019 quando è stata istituita la «nuova Imu», e la Tari, la tassa sui rifiuti. Nei giorni scorsi sono partiti due blocchi di cartelle esattoriali. Il primo, quello più consistente, si riferisce alla Tasi, la tassa che gravava sui fabbricati e le aree edificabili, in possesso o in detenzione, con l'esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Dal 2014 al 2017, sono in totale 196 i contribuenti di Sorrento o titolari di aziende con sede in città, che non hanno versato quanto dovuto nonostante i solleciti, per una cifra totale che ammonta a poco più di 166mila euro.

Ci sono poi le ingiunzioni di pagamento riferite alla Tari, anche se l'importo insoluto è decisamente più contenuto. È suddiviso in due tranche di imposte non versate negli anni addietro. La prima fa riferimento al periodo tra il 2015 ed il 2018 ed è composta da 9 avvisi del valore complessivo di circa 11mila euro. La seconda include 4 accertamenti per il biennio 2015-2016 per ulteriori 10mila euro. Il totale di quanto punta a riscuotere il Comune di Sorrento per la Tari e la Tasi non versata è di circa 187mila euro. Ci sono anche 57 cartelle relative all'occupazione di suolo pubblico non pagata tra il 2014 ed il 2018, ulteriori 66mila euro che mancano al bilancio comunale.