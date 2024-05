Furti a Giugliano, Comitato provinciale, dopo le segnalazioni più controlli in campo

Lo aveva annunciato ieri, il prefetto di Napoli Michele di Bari, dopo le segnalazioni che alcuni cittaddini di Giugliano in Campania avevano fatto al presidente Vincenzo De Luca perché «impauriti perché in quel territorio si verificano anche 60 -70 furti nelle abitazioni ogni giorno».

Si è tenuta oggi, infatti, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui si è affrontato il problema della sicurezza nel comune di Giugliano.

Le misure decise

Le misure decise nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono un incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine anche col supporto tecnologico costituito dalla locale rete di videosorveglianza, collegata alla sede del comando di Polizia Municipale, che dispone di una rete di circa 300 punti di visualizzazione.

E un implemento dei servizi straordinari di controllo sul territorio, specie nell'area costiera nonché dei servizi ad Alto Impatto, con il supporto anche della polizia locale.

In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Giugliano, grazie al finanziamento del quale è beneficiario, pari a € 350.000, disposto dal Poc Legalità del Ministero dell'Interno potrà procedere all'installazione sul territorio di circa 26 siti di ripresa.

Tra le aree interessate figurano anche Licola, Varcaturo, la zona confinante con il Comune di Melito, la stazione Metro Campania Nord Est, lo stadio e la stazione FS Giugliano-Qualiano che sono risultate essere le aree più «a rischio» e la nuova impiantistica fornirà un utile supporto alle attività investigative delle forze dell'ordine.

Partecipanti alla riunione

Alla riunione hanno preso parte il sindaco del comune di Giugliano in Campania, l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, il questore, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il rappresentante del comando provinciale dei Carabinieri e il comandante della Polizia Metropolitana.

A breve - si apprende - si terrà un ulteriore comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per verificare i risultati dell'impegno aggiuntivo messo in campo, con la presenza anche dei comitati civici giuglianesi che hanno segnalato i ripetuti furti nelle zone del comune ove risiedono.