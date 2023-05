Furto alla Masseria Esposito Ferraioli: portati via attrezzi agricoli dal bene confiscato

Furto alla Masseria Esposito Ferraioli. Attrezzature di vario tipo per la cura degli orti e del verde della roccaforte della legalità a nord di Napoli.

A rendere noto il raid è Libera Campania, che in una nota scrive: "Testimoniare la nostra vicinanza ai volontari, agli operatori della Masseria Ferraioli è un obbligo morale. Dobbiamo dare un segnale alla criminalità organizzata e supportare i gestori del bene confiscato per una pronta ripartenza".

La Masseria Ferraioli è il bene confiscato più grande dell'area metropolitana di Napoli, è nato da una rete di associazioni,, scuole, cooperative del territorio e CGIL è ormai un simbolo di legalità, coinvolgendo in diverse attività famiglie e ragazzi.

I carabinieri di Afragola stanno conducendo le indagini.

Il furto è avvenuto nella notte, i ladri hanno portato via attrezzi da lavoro, tra cui anche motozappe e mezzi difficili da trasportare come spiega il consigliere comunale Antonio Iazzetta che aggiunge la sua testimonianza di solidarietà a chi gestisce il bene: "Auguriamoci che arriveranno informazioni utili dalle telecamere di sorveglianza.

Sono andato sul posto, come faccio spesso, con i miei figli, ai quali continuo a dire che i 'cattivi', la camorra, alla fine perderà. Aiutiamoci a mantenere fede a questa promessa fatta ai miei figli e a tutte le bambine e i bambini che meritano una società libera dal cancro camorristico".