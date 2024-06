Incredibile vicenda di “giustizia privata”. Una coppia di coniugi è stata denunciata assieme al ragazzo che aveva loro rubato poche ore prima, una bicicletta elettrica.

Sarebbe quella di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” l'accusa mossa a un 49enne residente a Procida e alla compagna di 47 anni che, dopo aver denunciato ai carabinieri il furto subito, hanno però pensato di investigare per proprio conto e avviare anche l'azione punitiva nei confronti del ladruncolo.

Tutto prende spunto dall'azione di un 22enne del posto che dopo aver scavalcato la recinzione di un villino, si era impossessato di una bici elettrica che la coppia teneva parcheggiata in un angolo del giardino. Accortasi per tempo del furto, la coppia si rivolge ai carabinieri fornendo una serie di informazioni utili a ritrovare il bene sottratto e quindi ad individuare l'autore del furto. Ma quello che nessuno - a cominciare dagli stessi carabinieri - si aspettava è che che poco dopo aver varcato l'uscita della caserma, i due derubati avviano parallelamente indagini in maniera autonoma.

Ed è così che tornando a casa, si mettono davanti al computer e iniziano a visionare le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e riescono a recuperare i frame video in cui si vede perfettamente il 22enne mentre scavalca la recinzione e mette in opera il furto. Dalle immagini, i due riescono a risalire alla identità del ladruncolo della bicicletta e senza avvisare i militari, decidono di passare all'azione punitiva in prima persona per rispondere allo sgarro subito. Si appostano nei pressi dell'abitazione del presunto autore del furto e poi lo pedinano fino a uno stabilimento balneare dell'isola, dove attendono che lo stesso si immerga in acqua per un bagno. Ed è a questo punto che per ricambiare la "cortesia" gli portano via la bici elettrica.

Che però è ben altra rispetto a quella loro rubata, e si impossessano anche del cellulare lasciato nello zainetto sulla sabbia. Accortosi della sottrazione avvenuta ai propri danni, il 22enne si reca a sua volta in caserma dai carabinieri per presentare la sua denuncia per furto ma, giusto il tempo di sottoscrivere l'esposto, che subito gli viene contestata la denuncia a suo carico per furto aggravato. Derubati e presunto ladro, pur non essendo accomunati dalla stessa ed indentica ipotesi di reato, dovranno adesso tutti e tre comparire davanti al giudice.