Furto alla scuola Novio Atellano di Frattaminore, ladri via con pc e monitor

Furto all’istituto scolastico Novio Atellano di Frattaminore. I malviventi hanno scassinato la porta antincendio e si sono introdotti nella struttura di via Sant’Arpino. Sono stati portati via 14 monitor e 6 computer dalle aule.

Non appena il personale scolastico si è reso conto del furto, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Frattamaggiore. Dopo aver effettuato i rilievi, sono state immediatamente avviate le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini del sistema di videosorveglianza.

Non si tratta del primo episodio avvenuto in questa scuola della provincia napoletana. A inizio gennaio, infatti, erano stati trovati rotti i vetri delle finestre e a soqquadro le aule. Un probabile episodio di vandalismo, approfittando della chiusura per le vacanze natalizie, che aveva accesso però i riflettori della polizia.