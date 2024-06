Gatto ferito e un altro incastrato in un motore salvati dai volontari a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Il primo era gravemente ferito e rischiava di perdere una zampa, il secondo era rimasto incastrato nel motore di un'automobile. Solo il provvidenziale intervento del gruppo guardie ambientali Gav ha permesso di salvare i due gatti in pericolo, mentre nella zona di via Marconi - dove è avvenuto il duplice intervento - cresceva la tensione.

A portare soccorso ai felini in pericolo sono stati i volontari Nunzia Guarracino, Franca Bussola e Ciro Serpe: sono stati loro a sfidare la diffidenza e la paura degli animali, fino a recuperarli, tranquillizzarli e poi in apposite strutture portatili trasferirli ai veterinari per le cure del caso. Tra la soddisfazione di chi ha assistito alle operazioni condotte dai volontari.