Stavolta non c’entra proprio il blocco dei fondi Fsc. No, chi conosce bene la Meloni, sa che quel fuorionda di De Luca di metà febbraio se l’era legato al dito. E ieri, dopo 3 mesi e mezzo, ecco la risposta. Il video racconta bene tutto: la premier che si dirige verso il governatore, sotto gli occhi del ministro Piantedosi e del prefetto, e lo saluta gelida.

Anzi glaciale: «Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?». Lui, il politico dem abituato ad attaccare e sbeffeggiare nemici e avversari, è preso alla sprovvista, interdetto. E se ne può uscire solo con un «bene in salute». Stop.

A riprendere tutto, in una zona interdetta alla stampa, sono i reporter di palazzo Chigi e il video, non a caso, viene rilanciato sui canali social dei giovani di Fdi con il motto: «Giorgia insegnaci la vita». Facendo il giro, vorticoso, del web. Esattamente come il fuorionda di metà febbraio, ricordate? Eccolo: «Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei».

Ma ieri, in generale, è una giornata complicata assai per De Luca che sarà costretto poi a smussare. E pure a smentire quanto detto il giorno prima davanti alle telecamere.

E infatti, dopo il saluto inconsueto della Meloni, De Luca prima stringe la mano al commissario straordinario Fabio Ciciliano, poi tentenna nel porgerla a don Patriciello. «Che fa? Non me la dà», chiede il parroco definito da de Luca, appena un paio di settimane fa, «il Pippo Baudo dell’area Nord», scatenando anche qui la risposta piccata della Meloni («Deridendolo De Luca dà un segnale spaventoso»).

La stretta tra i due, governatore e prete, alla fine c’è ma il gelo rimane. Anzitutto per De Luca, che ieri appare un pesce fuor d’acqua, evita la foto opportunity e poi si ritrova citato/attaccato dal palco. «Il governatore (De Luca alle denunce del prete, ndr) ha detto che lo Stato a Caivano non c'è, stop. Ma qualcuno deve portarcelo...», attacca don Patriciello.

Poi la Meloni, ancora dal palco attacca alla fine del suo discorso: «Voglio dire senza polemica al presidente della Regione De Luca, che ieri ha parlato di questa giornata come una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi - sottolinea - continueremo a passeggiare e a portare risposte perché è quello che fa una politica seria».

De Luca, in prima fila, non può fare altro che incassare. E cerca di sminuire la portata, smentendo la sua frase del giorno prima. Anche se è ancora sui profili social ufficiali del governatore. Ecco la frase testuale: «Domani non credo che ci sarà possibilità di dialogo, sarà una comparsata come sempre in questo periodo elettorale, e assolutamente andiamo avanti a passeggiate anche quando magari il tuo governo non c’entra niente con le opere in questione», dice De Luca ai cronisti quando gli chiedono se intende parlare alla Meloni a Caivano del blocco dei fondi Fsc.

Ma ieri De Luca è capace di smentire se stesso: «Mi riferivo alla passeggiata di ieri al Molo Beverello, che è un’opera finanziata dal governo Gentiloni su sollecitazione della Regione Campania», dice definendo l’affermazione della Meloni «fuori contesto, ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo perché nessuno ha mai parlato di passeggiata».

«Ma - aggiunge - sono esponenti di governo che non hanno molta ironia e sono molto nervosi in questo periodo...State sereni, direi agli esponenti del governo nazionale». Nessun accenno al saluto della Meloni, di cui nessuno ancora sa, e in mezzo ci infila una sciabolata sull’inaugurazione di ieri: «È una bella giornata, sulle cose concrete non si può fare altro che dare riconoscimento e atto a chi le realizza. Rimane il problema del lavoro rispetto al quale non ho sentito alcun accenno ma è la cosa decisiva e da questo punto di vista il governo à stato inadempiente. Ricorderei - conclude - come la prima opera sociale qui è stata fatta dalla Regione quando ha realizzato due campi sportivi al Parco Verde mentre da 4 anni teniamo aperte le scuole di pomeriggio».

Ma a tenere banco per tutta la giornata di ieri è il saluto della Meloni a De Luca. Mentre il Pd attacca ed Fdi fa quadrato sulla sua leader. «Vendicativa e rosicona», bolla Conte la Meloni mentre anche uno di sinistra come il vignettista Vauro dice: «Sono d’accordo con lei». «Da standing ovation», sono invece i complimenti alla Meloni da parte di Iva Zanicchi. Giusto per far capire la viralità del video Meloni-De Luca.

Non a caso l’uscita della premier è piaciuta alla maggior parte degli utenti: a favore della Meloni, infatti, si registra un sentiment positivo del 56 per cento contro il 44 di sentiment negativo secondo un istant sentiment realizzato da Vis Factor per Adnkronos.