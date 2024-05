«Lo Stato può mantenere i suoi impegni, le istituzioni possono mantenere i loro impegni. E qui lo Stato e le istituzioni si sono comportate come dovrebbero comportarsi sempre». È inutile girarci attorno: ieri è il giorno di Caivano ma, soprattutto, il giorno di Giorgia Meloni. L’aveva promesso il primo settembre scorso, sempre qui, che entro maggio sarebbe stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia, il luogo degli orrori contro due cuginette di 10 e 12: «e oggi è il 28 maggio.

Ci siamo riusciti», sottolinea con malcelato orgoglio. La premier arriva con un’ora di ritardo ma, oltre che «commossa» rimarcherà dopo, è anche carica. Molto. Prova ne è il video, in una zona interdetta alla stampa, in cui appena arriva, dopo il tour nella nuova struttura, si dirige verso le autorità istituzionali per salutare. E qui, davanti al prefetto e al ministro dell’Interno, va diretta verso il governatore. Ma lo saluta così: «Presidente De Luca, ...quella stronza della Meloni, come sta?», lasciando l’ex sindaco interdetto. Quello che vuole levarsi non è un sassolino dalla scarpa ma un macigno: per ricordare quel fuori-onda a Roma del governatore, siamo a metà febbraio, contro la leader Fdi.

La struttura

Bisognava vederlo cosa era questo centro sportivo, ora intitolato a Pino Daniele, 9 mesi fa. Era pericoloso per chiunque avventurarsi: tra tossici e balordi di ogni tipo, a cominciare dal branco che ha usato violenza contro le due ragazzine. Da ieri, dopo mesi di lavori e bonifica, è un centro sportivo all’avanguardia, pronto all’uso, dove si possono praticare oltre 40 discipline in mezzo ad un parco curatissimo. E con la Meloni ieri ci sono i ministri Piantedosi e Abodi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e Marco Mezzaroma, il presidente di Sport e Salute, la società pubblica che ha curato i lavori.

«La mia emozione è ai limiti della commozione. Siamo partiti da un orrore indicibile, quella violenza perpetrata dal branco su due bambine innocenti e dal fallimento delle istituzioni che qui non sono riuscite a difendere i più deboli, i più fragili», sottolinea la Meloni, ringraziando don Maurizio Patriciello: «Lo conoscevo per le sue gesta e mi ha scritto “vieni qui a vedere i dannati del Parco Verde di Caivano”. Ho deciso di fare esattamente questo, sono venuta ma - aggiunge - non ci siamo limitati alla condanna doverosa e alla solidarietà, abbiamo invece detto cosa le istituzioni avrebbero fatto per evitare che accadesse di nuovo. Ci siamo assunti le nostre responsabilità facendo una scommessa che era sicuramente impegnativa e che, non a caso, le istituzioni in passato avevano preferite non fare, perché era rischioso».

Ma il centro sportivo è solo un tassello perché la premier rivendica di «aver riportato qui anche la speranza e la gioia delle cose normali, delle cose direi banali: sono rimasta molto colpita mesi fa dal video di una mamma che qui a Caivano poteva portare suo figlio al parco ed era felice di poter fare una cosa che per la gran parte di noi è la cosa più naturale del mondo, ma qui no. E le abbiamo riportato il parco giochi, l’asilo comunale dove far crescere i propri bambini, abbiamo portato - aggiunge - più docenti nelle scuole, assistenti sociali che mancano e abbiamo riportato un centro dove poter stare insieme, fare sport e respirare il bello della vita». «Ecco perché siamo molto orgogliosi», sottolinea.

E spiega il futuro: «Questa è soltanto una tappa del nostro lavoro. Penso alla realizzazione del centro di coordinamento della Protezione civile, penso all'accordo stretto con le università campane che ci permetterà di realizzare un campus universitario da 3.800 metri quadri che ospiterà diversi corsi di laurea e penso - aggiunge - anche al futuro polo universitario di Afragola che nascerà dentro un bene sequestrato alla mafia: a villa Moccia, simbolo del potere del clan sul territorio».Tutto partito dalla richiesta di aiuto di don Maurizio Patriciello, il parroco di parco Verde che vive da anni sotto scorta.

E lui dal palco racconta di come abbia iniziato a mandare messaggi alla premier per chiedere un intervento sul centro sportivo già a metà luglio. «Riuscii ad avere il suo numero da un parlamentare», dice. Passano i giorni prima che la premier risponda. Poi l’ultima richiesta di aiuto a fine agosto, quando salta fuori la violenza contro le due ragazzine da parte del branco. «Non avrei scommesso un euro che sarebbe venuta. Ma - dice commosso don Maurizio - dopo otto giorni era qui. E ora, come si dice in napoletano o vveco e nun ‘o crero».