Dalla «piscina degli orrori» a luogo di sport. Dopo 9 mesi stamani torna Giorgia Meloni per inaugurare, a Caivano, l'ex centro Delphinia, lì dove si sono consumate le violenze su due cugine di 12 e 10 anni da parte del branco. Era la fine di agosto, faceva un caldo afoso da togliere il fiato, e tutta l'Italia si sveglia con una tremenda notizia di cronaca. E sempre a parco Verde, periferia post sisma di Caivano, a sua volta periferia Nord di Napoli. Stavolta però, siamo al primo settembre, arriva la risposta dello Stato con la premier in visita dopo una richiesta d'aiuto di don Maurizio Patriciello. E la promessa principale della Meloni fu: entro maggio ci sarà il nuovo centro sportivo. Ed eccolo, oggi, il taglio del nastro con la Meloni di nuovo a Caivano a suggellare il lavoro di questi mesi.

APPROFONDIMENTI Giorgia Meloni a Caivano: incontro con don Patriciello In arrivo altre 17 assunzioni a tempo indeterminato al Comune Il commissario Ciciliano: «ll nuovo teatro sarà realizzato in 16 mesi»

Il cantiere

Il governo, dopo l'entrata in vigore del decreto Caivano il 15 settembre, provvede in velocità. Accantonata la procedura di aggiornamento del project financing già presentato, il primo atto è la nomina di Fabio Ciciliano, commissario straordinario per la riqualificazione del Comune guidato, a sua volta, da tre commissari dopo la caduta della maggioranza e il successivo scioglimento per le infiltrazioni camorristiche.

La prima pietra del restyling è di fine novembre, con lo smantellamento da parte del Genio militare delle insegne del vecchio impianto sportivo, alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e dello Sport Andrea Abodi. Mentre alla società pubblica Sport e Salute il compito di monitorare e gestire tutto il lavoro. Un impegno economico da 9,3 milioni di euro per il risanamento di 50 mila metri quadrati, grazie al lavoro dei militari che hanno dovuto bonificare un'area di 50mila metri quadri che per anni non è stata solo ritrovo di tossici e balordi di ogni tipo ma anche sversatoio di rifiuti. Anche tossici.

Ma da oggi si cambia. Il centro sportivo affidato alle Fiamme Oro della Polizia ed inizierà a diventare il terreno di sport e riscatto. Piscina, campi di calcio, di tennis, di padel (per un totale di 40 discipline sportive) accanto ad un centro polifunzionale per la cultura al centro di un'area verde, sistemata grazie al lavoro dei carabinieri della Forestale. Un'opera simbolo a cui teneva la Meloni in prima persona. Non a caso sarà proprio lei, la leader di Fdi, oggi svelerà il nuovo nome. E la nuova struttura che, tranne chi vi ha lavorato, quasi nessuno ha visto. Si vedrà tutto oggi, secondo una regia rigida di palazzo Chigi che non ha voluto far trapelare nulla in anteprima. «Un miracolo. Ho avuto modo di vedere i lavori in corso. Sono rimasto estasiato. Luce, bellezza, colori, acqua limpida. Vita, soprattutto vita. Tonnellate di rifiuti sono stati rimossi e smaltiti, gli alberi boccheggianti, potati e curati, hanno ripreso vita. La piscina è pronta ad accogliere i ragazzi. Che gioia!», scrive don Maurizio Patriciello che dopo aver denunciato per anni, inascoltato, l'incuria e il degrado della struttura ha visto in queste settimane il lavoro fatto.

Lo scontro

Ovviamente sulla visita di oggi non poteva mancare lo scontro politico. «Sarà una comparsata come sempre in questo periodo elettorale», attacca il governatorementre Fdi contrattacca. «A Caivano, nell'arco di pochi mesi, il governo con la prova dei fatti ha fornito la dimostrazione più evidente di come possano essere sconfitti criminalità e degrado», afferma il senatore di Fratelli d'Italia. «Invece di fare polemiche inutili e infondate, De Luca dovrebbe ringraziare ed essere contento per la grande attenzione riservata dalla Meloni nei confronti della comunità di Caivano, che per anni è stata letteralmente abbandonata non solo dalla Regione ma anche dai governi nazionali appoggiati dal suo partito, il Pd», attacca frontalmente la deputata Fdi. Infine il senatore: «De Luca continua ad insultare tutti, da Giorgia a Don Patriciello. Ma cosa ha fatto in 9 anni per Caivano?». «La smetta De Luca - aggiunge il collega- di denigrare ogni azione del governo Meloni».