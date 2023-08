Parco Verde, Meloni a Caivano: «Qui lo Stato ha fallito, ora bonificheremo la zona con tutti i ministri»

Inviato a Caivano

«In Italia non possono esistere zone franche, ci mettiamo la faccia», dice la Meloni al termine della sua visita nel parco Verde di Caivano.

Prima l'incontro di oltre un'ora con Don Maurizio Patriciello nella chiesa di San Paolo Apostolo, poi la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica all'Istituto superiore 'Francesco Morano', insieme ai ministri Matteo Piantedosi, Andrea Abodi e Giuseppe Valditara ed il capo della polizia Vittorio Pisani. E' la risposta del capo dell'esecutivo dopo la violenza del branco contro le due cuginette di 10 e 12 anni.

E non si giustifica la Meloni se, parlando alla stampa alla fine della visita, dice: «Qui si è consumato nonostante l'impegno un fallimento dello Stato. Specie se quasi 10 anni fa si era consumata la tragica fine di Fortuna Loffredo».

Da qui un piano su due direttrici. Anzitutto, annuncia la premier, ci sarà «una maggiore presenza delle forze dell'ordine» e «verrà riconsegnato al quartiere il centro sportivo Delphinia».

Previsto, in quest'ultimo caso, un investimento di 10 milioni di euro. «La bonifica di quella che è oggi una discarica a cielo aperto sarà affidata al Genio militare e poi coinvolgeremo le Fiamme oro della Polizia nella gestione».

Ma soprattutto, è la promessa della Meloni, «L'esecutivo sarà vicino, con i suoi ministri, a questo quartiere - spiega - anche nei prossimi mesi». Affinché l'attenzione non si affievolisca. Un segnale ma anche «qualcosa di importante» e concreto, come sottolineato dallo stesso Don Patriciello, secondo cui «l'incontro non sarebbe potuto andare meglio di cosi': prendiamo sul serio le sue parole».